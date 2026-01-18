Le cinquième étage d'un immeuble parisien du 11e arrondissement où étaient réunies une cinquantaine de personnes lors d'une soirée, s'est effondré sur celui du dessous dans la nuit de samedi à dimanche, faisant un blessé grave, ont indiqué les pompiers. Dix-neuf autres personnes ont été légèrement blessées.
Selon BFM, les pompiers ont reçu l'alerte peu après minuit. Une personne a été retrouvée en arrêt cardio-respiratoire, bloquée sous les décombres, selon BFM. Les pompiers sont parvenus à la libérer et la victime a pu être transportée à l'hôpital.
Au total, deux immeubles ont dû être évacués, mais leurs habitants ont pu retrouver leur logement durant la nuit. En tout, 125 pompiers ont participé à l'intervention, tandis qu'une quarantaine de véhicules ont été mobilisés.