Une fête, réunissant une cinquantaine de personnes, a viré au cauchemar dans le 11e arrondissement de Paris. Le cinquième étage d'un immeuble s'est effondré peu après minuit, selon BFM.

AFP Agence France-Presse

Le cinquième étage d'un immeuble parisien du 11e arrondissement où étaient réunies une cinquantaine de personnes lors d'une soirée, s'est effondré sur celui du dessous dans la nuit de samedi à dimanche, faisant un blessé grave, ont indiqué les pompiers. Dix-neuf autres personnes ont été légèrement blessées.

Selon BFM, les pompiers ont reçu l'alerte peu après minuit. Une personne a été retrouvée en arrêt cardio-respiratoire, bloquée sous les décombres, selon BFM. Les pompiers sont parvenus à la libérer et la victime a pu être transportée à l'hôpital.

Au total, deux immeubles ont dû être évacués, mais leurs habitants ont pu retrouver leur logement durant la nuit. En tout, 125 pompiers ont participé à l'intervention, tandis qu'une quarantaine de véhicules ont été mobilisés.