Chris Brown a été condamné lundi à Londres à huit mois de prison avec sursis pour une rixe survenue en 2023 dans une discothèque de Mayfair, où il avait reconnu avoir frappé le producteur Abe Diaw avec une bouteille.

Le rappeur Chris Brown condamné pour une rixe en boîte de nuit à Londres

Le rappeur Chris Brown condamné pour une rixe en boîte de nuit à Londres

AFP Agence France-Presse

Le rappeur et chanteur américain de R&B Chris Brown, ancien petit ami de Rihanna, a été condamné lundi à Londres à huit mois de prison avec sursis pour une rixe dans une boîte de nuit britannique en 2023.

Dans son prononcé de peine, le juge Tony Baumgartner, de la Southwark Crown Court de Londres, a estimé que «ni une amende ni une peine de travail d'intérêt général ne sauraient refléter la gravité des violences répétées» commises par Chris Brown. «Une violence de ce type dans une boîte de nuit bondée est grave», a-t-il souligné, infligeant au prévenu une peine de huit mois d'emprisonnement assortie d'un sursis.

Bouteille en verre comme arme

Le rappeur de 37 ans avait plaidé coupable en juillet pour cette bagarre survenue au Tape, un club du quartier huppé de Mayfair à Londres, où il a notamment frappé le producteur de musique Abraham «Abe» Diaw avec une bouteille.

La procureure Claire Campbell avait décrit cet incident, survenu le 19 février 2023, comme «une agression violente et non provoquée, commise par Brown et Akinlolu (Omololu Akinlolu, un producteur de musique, ndlr) dans une discothèque bondée, où Brown s'est servi d'une bouteille en verre comme arme pour frapper la victime à deux reprises à la tête». Les deux hommes avaient ensuite porté des coups de poing et de pied à la victime.

Le chanteur avait été arrêté en mai 2025 dans un hôtel cinq étoiles de Manchester (nord-ouest de l'Angleterre) peu après son arrivée au Royaume-Uni en jet privé pour des concerts.

Caution à 5 millions de livres

Il a été incarcéré pendant près d'une semaine avant d'être libéré le 21 mai sous caution, fixée à 5 millions de livres (6 millions d'euros). Le juge l'avait également autorisé à quitter le pays pour se produire dans le cadre de sa tournée européenne, qui démarrait quelques jours plus tard à Amsterdam.

Chris Brown s'est fait connaître dans les années 2000 avec des titres tels que «Kiss, Kiss» et «Run It!». Mais la carrière du lauréat de deux Grammy Awards a été entachée à plusieurs reprises par des accusations de violences, notamment conjugales.

Il a été reconnu coupable d'avoir battu Rihanna, alors sa petite amie, avant les Grammy Awards 2009, obligeant la superstar de la pop à manquer le gala annuel de l'industrie de la musique.