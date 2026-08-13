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Choc en Afghanistan
Il découvre une bombe soviétique de 500 kg dans son jardin

Une bombe soviétique de 500 kg datant des années 1980 a été découverte dans un jardin en Afghanistan. Neutralisée sans victimes, elle souligne le danger des explosifs laissés par des décennies de conflit.
Publié: 13.08.2026 à 16:08 heures
Vue générale de la vallée de Bazarak dans la province afghane de Panjshir, le 13 août 2026. (Image d'illustration)
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Une bombe de 500 kilos datant de l'invasion soviétique de l'Afghanistan (1979-1989) a été retrouvée par un agriculteur dans son jardin et neutralisée sans faire de victimes, a annoncé jeudi la police afghane.

Depuis le retrait des troupes soviétiques en 1989, plus de 45'000 civils afghans ont été tués ou blessés par des mines ou des restes explosifs (obus, bombes, etc.) disséminés pendant les dizaines d'années de guerre dans ce pays, selon le Service des Nations unies contre les mines (Unmas).

«Exploser en toute sécurité»

Mercredi, c'est un habitant du village de Sir, dans la province orientale de Ghazni, qui «a trouvé un objet suspect dans le jardin de sa maison et contacté les forces de sécurité», a expliqué à l'AFP le porte-parole provincial de la police Khalid Sarhadi. Les forces de sécurité afghanes et de l'Agence pour la prévention des catastrophes se sont rendues sur les lieux avec une équipe de déminage de l'ONG Conseil danois pour les réfugiés (DRC).

«Ils y ont découvert une bombe de 500 kilos datant de l'invasion soviétique, qu'ils ont transférée dans une zone montagneuse où les démineurs l'ont fait exploser en toute sécurité», a précisé Khalid Sarhadi. Malgré la quantité importante de mines et d'autres explosifs présente sur tout le territoire afghan, le nombre des équipes de déminage a diminué de 64% au cours des deux dernières années faute de fonds, avait dit en juin à l'AFP le directeur de l'Unmas en Afghanistan, Nick Pond.


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