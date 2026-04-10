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Il l'affirme à l'opposante Cheng Li-wun
Xi Jinping dit à la cheffe de l'opposition taïwanaise être «convaincu» de l'unité entre Chinois et Taïwanais

Xi Jinping se dit convaincu d’un avenir commun entre Chinois et Taïwanais. Il l'affirme à l'opposante Cheng Li-wun lors de sa visite à Pékin, malgré des tensions persistantes.
Publié: il y a 39 minutes
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«C'est le cours inévitable de l'Histoire», a déclaré Xi Jinping au sujet de l'annexion de Taïwan par la Chine.
Photo: IMAGO/Kyodo News
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AFP Agence France-Presse

Xi Jinping dit à la cheffe de l'opposition taïwanaise être «convaincu» de l'unité entre Chinois et Taïwanais. Le président chinois Xi Jinping a déclaré vendredi à Pékin à Cheng Li-wun, cheffe du principal parti d'opposition taïwanais, être «pleinement convaincu» de l'avenir commun entre Chinois et Taïwanais, malgré les tensions bilatérales.

Première présidente du parti Kuomintang (KMT) à se rendre en Chine continentale depuis 10 ans, Cheng Li-wun a elle plaidé auprès de son hôte pour des relations apaisées entre Pékin et Taipei afin «d'éviter une guerre». La Chine considère Taïwan comme l'une de ses provinces, qu'elle n'a pas encore réussi à unifier avec le reste de son territoire depuis la fin de la guerre civile chinoise en 1949. Elle plaide pour une solution pacifique mais n'exclut pas de recourir à la force pour en prendre le contrôle.

«Le grand mouvement qui pousse les compatriotes des deux rives (du détroit qui sépare Taïwan et la Chine continentale, NDLR) à se rapprocher, à tisser des liens et à s'unir ne changera pas», a indiqué vendredi Xi Jinping, dans une claire référence à sa volonté de réunir la Chine et Taïwan. «C'est le cours inévitable de l'Histoire, nous en sommes pleinement convaincus», a-t-il souligné en recevant Cheng Li-wun.

Des avions de chasse autour de l'île

Depuis 2016, la présidence de Taïwan est détenue par une formation rivale du KMT, le Parti démocrate progressiste (DPP), au credo indépendantiste et au discours moins conciliant avec Pékin, ce qui a fortement tendu les relations bilatérales. Pékin considère ainsi l'actuel président taïwanais, Lai Ching-te, comme un séparatiste.

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La Chine a intensifié ses pressions diplomatiques sur Taipei. Elle déploie par ailleurs fréquemment des avions de chasse et des navires de guerre autour de l'île et mène régulièrement des exercices militaires.

Lai Ching-te a écrit vendredi sur Facebook que les agissements chinois portaient «gravement atteinte à la paix et la stabilité régionales». «Les deux parties doivent dépasser la confrontation politique, réfléchir ensemble et construire une communauté de destin gagnant-gagnant et prospère pour les deux rives, et chercher une solution systémique permettant de prévenir et d'éviter une guerre», a déclaré Cheng Li-wun à Xi Jinping.

«Nous espérons que grâce aux efforts inlassables de nos deux partis, le détroit de Taïwan ne sera plus jamais un foyer de conflit potentiel, et encore moins un terrain de jeu pour les ingérences étrangères», a indiqué Cheng Li-wun. La visite en Chine continentale de Cheng Li-wun fait débat à Taïwan. La dirigeante est régulièrement accusée par ses critiques sur l'île d'avoir des positions trop favorables à Pékin. 

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