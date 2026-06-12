Le groupe pharmaceutique chinois WuXi AppTec a intenté jeudi une action en justice contre le Pentagone américain, qui l'a ajouté à une liste d'entreprises soupçonnées de collaborer avec l'armée de Pékin.
La plainte, déposée devant une cour fédérale, dénonce une catégorisation «fruit de pressions politiques et d'allégations inexactes et infondées» qui «ont infligé un considérable préjudice à sa réputation, ses activités commerciales, ses opérations».
Alibaba et BYS aussi visés
La liste publiée lundi comporte 80 autres entreprises et filiales, dont le géant du commerce en ligne Alibaba, le moteur de recherche Baidu et le constructeur de véhicules électriques BYD. Cette inscription a peu de conséquences juridiques immédiates, mais elle est considérée comme une mesure susceptible de précéder des sanctions plus sévères.
Un porte-parole de WuXi AppTec avait précédemment déclaré à l'AFP que l'inscription de l'entreprise sur la liste était «clairement une erreur» et qu'elle n'était «ni détenue, ni contrôlée, ni affiliée à aucune» entité militaire ou gouvernementale chinoise. Cet incident marque un nouveau test dans les relations entre la Chine et les Etats-Unis, dont les deux dirigeants se sont rencontrés le mois dernier.