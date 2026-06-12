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Plainte déposée
Mise en liste noire, une entreprise chinoise s'attaque au Pentagone

Le géant pharmaceutique chinois WuXi AppTec a porté plainte jeudi contre le Pentagone pour son inscription sur une liste noire. L'entreprise rejette tout lien avec l'armée chinoise et évoque un préjudice grave.
Publié: il y a 39 minutes
Dirigé par Pete Hegseth, le Pentagone a mis 80 entreprises en liste noire.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Le groupe pharmaceutique chinois WuXi AppTec a intenté jeudi une action en justice contre le Pentagone américain, qui l'a ajouté à une liste d'entreprises soupçonnées de collaborer avec l'armée de Pékin.

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La plainte, déposée devant une cour fédérale, dénonce une catégorisation «fruit de pressions politiques et d'allégations inexactes et infondées» qui «ont infligé un considérable préjudice à sa réputation, ses activités commerciales, ses opérations».

Alibaba et BYS aussi visés

La liste publiée lundi comporte 80 autres entreprises et filiales, dont le géant du commerce en ligne Alibaba, le moteur de recherche Baidu et le constructeur de véhicules électriques BYD. Cette inscription a peu de conséquences juridiques immédiates, mais elle est considérée comme une mesure susceptible de précéder des sanctions plus sévères.

Un porte-parole de WuXi AppTec avait précédemment déclaré à l'AFP que l'inscription de l'entreprise sur la liste était «clairement une erreur» et qu'elle n'était «ni détenue, ni contrôlée, ni affiliée à aucune» entité militaire ou gouvernementale chinoise. Cet incident marque un nouveau test dans les relations entre la Chine et les Etats-Unis, dont les deux dirigeants se sont rencontrés le mois dernier.

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