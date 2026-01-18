Une explosion dans une usine d'acier en Chine a tué deux personnes et fait 66 blessés dimanche matin. L'origine de l'incident, qui a secoué des habitations avoisinantes, reste à déterminer.

AFP Agence France-Presse

Une explosion dans une usine d'acier dans le nord de la Chine a tué deux personnes et en a blessé 66 dimanche, a annoncé l'agence de presse officielle Xinhua. L'explosion s'est produite dans l'après-midi dans une usine de Baogang United Steel dans la ville de Baotou, dans la région autonome de Mongolie intérieure, selon Xinhua.

«À 17h30 (ndlr: 10h30 en Suisse) dimanche, les autorités locales de gestion des urgences et de sauvetage contre les incendies ont fait état de deux décès et de cinq personnes portées disparues», a poursuivi l'agence ajoutant que trois personnes sur les 66 blessées sont dans un état grave.

Des images sur les réseaux sociaux montraient des plafonds effondrés et des décombres dans l'usine, d'énormes panaches de fumée au-dessus, et des camions de pompiers sur place. Des habitants vivant à plusieurs kilomètres ont rapporté que l'explosion avait secoué leurs maisons et brisé des fenêtres. La cause de l'incident fait l'objet d'une enquête.