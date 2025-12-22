Explosion dans une usine chimique près de Lyon

Une explosion dans une usine chimique à Saint-Fons blesse quatre personnes. L'incident s'est produit le 22 décembre 2025 chez Elkem Silicones, un site Seveso. Le plan Orsec a été déclenché et un incendie est toujours en cours.

AFP Agence France-Presse

Au moins quatre personnes ont été blessées lundi, dont trois grièvement, dans une explosion dans une usine chimique à Saint-Fons, au sud de Lyon, et un incendie y est toujours en cours en milieu d'après-midi, ont annoncé les pompiers et la préfecture du Rhône.

La déflagration, «due à de l'hydrogène», a eu lieu en début d'après-midi dans l'usine de production de matériaux à base de silicone Elkem Silicones, un site classé Seveso, a expliqué à l'AFP un responsable de la communication de la préfecture. L'explosion est survenue dans un des laboratoires, suivie par un incendie dans un bâtiment de 600 m2, ont précisé les pompiers à l'AFP.

Le plan Orsec, destiné à organiser les secours en cas d'événement grave, a été déclenché, a ajouté la préfecture. Les quatre blessés sont des salariés d'Elkem Silicones, selon la même source. Trois sont grièvement touchés, ont assuré les pompiers qui, en milieu d'après-midi, mobilisaient 84 hommes et 32 engins pour tenter de vaincre les flammes.



