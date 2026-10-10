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En poste au début du Covid-19
En Chine, l'ex-maire de Wuhan condamné à 14 ans de prison pour corruption

L’ex-maire de Wuhan, en poste au début de la pandémie de Covid-19, a été condamné samedi à 14 ans de prison pour corruption, selon un tribunal chinois.
Publié: il y a 11 minutes
Depuis son arrivée au pouvoir, le président chinois Xi Jinping mène une vaste campagne de lutte contre la corruption.
Photo: Dukas
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AFP Agence France-Presse

L'ex-maire de Wuhan (centre de la Chine), en poste au début de la pandémie de Covid-19, a été condamné samedi à 14 ans de prison pour corruption, a annoncé un tribunal. Zhou Xianwang avait été placé sous enquête en juillet 2025.

Il a mis à profit ses nombreuses fonctions officielles entre 2003 et 2025, notamment celle de maire de Wuhan, pour en tirer des avantages personnels, a indiqué dans un communiqué le tribunal de Shangqiu, dans la province du Henan (centre de la Chine), où il était jugé.

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«Zhou Xianwang a utilisé les différentes fonctions qu'il a occupées (...) pour aider des entités et des particuliers dans des domaines tels que l'obtention de contrats de travaux, l'exploitation d'entreprises ou encore l'obtention d'autorisations administratives», a souligné le communiqué.

En contrepartie, l'ancien édile a accepté des pots-de-vin sous forme d'argent et de biens, pour une valeur totale supérieure à 60,5 millions de yuans (7,7 millions d'euros), a indiqué le tribunal.

Xi Jinping lutte contre la corruption

Zhou Xianwang a été condamné à 14 ans de prison pour corruption, à la confiscation de tous les biens mal acquis et à une amende de cinq millions de yuans (640'000 euros), selon la même source.

Depuis son arrivée au pouvoir il y a plus d'une décennie, le président chinois Xi Jinping mène une vaste campagne de lutte contre la corruption au sein du Parti communiste au pouvoir, de l'armée et des milieux économiques.

Ses partisans estiment qu'elle contribue à assainir la gouvernance du pays. Ses détracteurs y voient en revanche un moyen pour M. Xi d'écarter des rivaux politiques.

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