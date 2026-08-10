Le typhon Dolphin a engendré de fortes pluies lundi dans l'est de la Chine. Il a néanmoins commencé à faiblir après avoir touché terre deux fois.

En Chine, le typhon Dolphin provoque de fortes pluies mais s'affaiblit

En Chine, le typhon Dolphin provoque de fortes pluies mais s'affaiblit

AFP Agence France-Presse

Le typhon Dolphin a provoqué de fortes pluies et engendré l'annulation de centaines de vols lundi dans l'est de la Chine, où plus d'un million de personnes ont été évacuées ces derniers jours selon les autorités. Il a perdu de son intensité après avoir touché terre deux fois le long des côtes de la province du Zhejiang (est) dimanche, a indiqué le Centre météorologique national (CMN).

L'institution a émis son plus bas niveau d'alerte typhon lundi, réévaluant la vigilance maximale en vigueur la veille. Et de fortes pluies doivent continuer de frapper plusieurs zones de l'est et du centre du pays jusqu'à mardi, a averti l'institution météorologique.

Les autorités ont déclenché le niveau le plus élevé d'alerte aux crues soudaines dans l'est et le sud de la province du Zhejiang lundi, selon la chaîne de télévision d'Etat CCTV. A Shanghai, 943 vols ont été annulés lundi, ont indiqué les autorités aéroportuaires dans une publication en ligne. Les transports publics ont été suspendus dans la ville.

Plus d'un million d'évacuations

Le nord du pays est également sur ses gardes, avec cinq districts de Pékin en alerte rouge pour fortes pluies lundi. Plusieurs d'entre eux ont averti de risques d'inondations et de glissements de terrain. De son côté, l'aéroport international Ningbo, dans le Zhejiang, a annoncé reprendre les opérations à partir de lundi à la mi-journée, mais a prévenu que certains vols pourraient toujours être retardés ou annulés.

Dans la capitale de cette province, Hangzhou, le métro a recommencé à circuler lundi matin, après avoir été arrêté dimanche. Au cours du week-end, le typhon Dolphin a entraîné des alertes maximales et l'évacuation de plus d'un million de personnes ainsi que l'annulation de plus d'un millier de vols.

Plus de 900'000 personnes ont été évacuées de la ville de Wengzhou, dans le Zhejiang, a indiqué lundi CCTV. Les autorités ont également déplacé plus de 150'000 personnes dans la province du Fujian et plus de 200'000 personnes à Shanghai, a rapporté l'agence de presse officielle Xinhua.

Près de 40 morts en juillet

Le typhon Dolphin est survenu deux semaines après que le typhon Noul a frappé la province méridionale du Guangdong, désigné par les autorités comme le plus puissant typhon à avoir touché la Chine cette année. En juillet, 39 personnes avaient été tuées dans des inondations engendrées par le typhon Maysak dans le Guangxi (sud). Ce même typhon a également entraîné la mort de 11 personnes dans la province du Hubei (est).

Les scientifiques indiquent que l'intensité et la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes vont augmenter à mesure que la planète continue de se réchauffer, en raison des émissions liées aux combustibles fossiles.