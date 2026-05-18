Des supporters chinois de tennis de table dénoncent une erreur sur leur drapeau sur des produits officiels. Les articles dérivés des Mondiaux de Londres ont suscité colère et appels aux excuses sur les réseaux.

Colère en Chine après une erreur de la fédération internationale de tennis de table

Colère en Chine après une erreur de la fédération internationale de tennis de table

AFP Agence France-Presse

Des amateurs chinois de tennis de table en colère ont exigé des excuses de la part de la fédération internationale pour la représentation incorrecte du drapeau de leur pays sur des produits dérivés officiels.

Une affiche, un tee-shirt et un sweat à capuche, vendus entre 35 et 67 dollars et célébrant les victoires de la Chine lors des Mondiaux par équipes organisés ce mois-ci à Londres, arboraient un drapeau chinois avec six étoiles au lieu de cinq. La marchandise est ensuite réapparue sur le site de la fédération internationale (ITTF) avec le bon nombre d'étoiles, mais pas dans la bonne disposition.

Les produits ont depuis été retirés du site. Les fans chinois ont exprimé leur irritation sur les réseaux sociaux.

Un article posté sur WeChat et réclamant des excuses des fédérations internationale et anglaise (TTE) a été vu plus de 50'000 fois. Le sujet a aussi beaucoup fait réagir sur la plateforme Weibo. «Avez-vous le moindre respect pour la Chine et les sportifs», a écrit un de ces passionnés qui a tagué l'ITTF et la TTE et recueilli 2000 likes.

D'autres ont tourné leur courroux contre la fédération chinoise (CTTA). «La CTTA n'en a-t-elle rien à faire des questions les plus esentielles», a demandé un usager de Weibo.

D'autres encore se sont plaints que la marchandise occulte la numéro un mondiale Sun Yingsha, vainqueur de tous ses matches, pour représenter sa coéquipière Wang Manyu.