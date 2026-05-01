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Appareils électroniques
Cette proposition américaine fait vriller Pékin

La Chine critique fermement une décision d'un régulateur américain, adoptée jeudi, visant à interdire les tests électroniques dans ses laboratoires. Pékin promet des représailles, dénonçant une atteinte aux relations commerciales bilatérales.
Publié: 09:58 heures
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Dernière mise à jour: 10:11 heures
Environ 75% des produits électroniques présents sur le marché américain passent par des laboratoires chinois.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

La Chine a vivement critiqué une proposition d'un régulateur américain visant à interdire à ses laboratoires de tester des appareils électroniques destinés au marché intérieur américain, déplorant que cela pourrait porter atteinte aux relations commerciales bilatérales.

Le régulateur américain des télécoms, la FCC, a voté jeudi en faveur d'un règlement interdisant les tests de produits électroniques destinés aux Etats-Unis dans des laboratoires étrangers non homologués, chinois notamment. Selon la FCC, environ 75% des produits électroniques présents sur le marché américain, passent par des laboratoires chinois.

Le ministère chinois du Commerce a déclaré vendredi que ces restrictions «porteraient gravement atteinte à l'ordre économique et commercial international», promettant de riposter si elles étaient mises en oeuvre.

«Mauvaise voie»

«Si les Etats-Unis persistent à s'engager dans cette mauvaise voie, la Chine prendra résolument les mesures nécessaires pour sauvegarder fermement les droits et intérêts légitimes des entreprises chinoises», a-t-il indiqué dans un communiqué en accusant la FCC d'avoir à plusieurs reprises introduit des mesures restrictives visant les produits et les entreprises chinois.

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«Ces mesures [...] compromettent la stabilité durement acquise dans les relations économiques et commerciales sino-américaines et vont à l'encontre du consensus auquel sont parvenus les deux chefs d'État», ajoute le communiqué.

Le texte, qui selon le FCC vise notamment à «donner priorité à la sécurité nationale», parait un an après que l'agence a adopté des règles visant à interdire les laboratoires de tests «détenus ou contrôlés par des adversaires étrangers».

Si cette dernière mesure est approuvée, les produits testés et certifiés dans ces laboratoires seront progressivement retirés du marché dans un délai de deux ans à compter de la mise en oeuvre des règles définitives.


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