AFP Agence France-Presse
Pékin a estimé lundi que Washington et Manille «jouaient avec le feu» avec leurs exercices militaires annuels, lancés le même jour aux Philippines et auxquels participent pour la première fois un important contingent japonais.
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«Nous tenons à rappeler aux pays concernés que se lier aveuglément les uns aux autres sur le plan sécuritaire ne revient qu'à jouer avec le feu et finira par se retourner contre eux», a indiqué devant la presse Guo Jiakun, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, qui était interrogé sur ces manoeuvres.
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