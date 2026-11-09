Tyler Robinson, accusé d’avoir tué l’influenceur trumpiste Charlie Kirk en Utah en septembre 2025, sera jugé dès le 21 juin 2028. L’Américain de 23 ans risque la peine de mort.

L'Américain accusé d'avoir assassiné Charlie Kirk sera jugé en juin 2028

L'Américain accusé d'avoir assassiné Charlie Kirk sera jugé en juin 2028

Peine de mort en jeu

AFP Agence France-Presse

L'Américain accusé d'avoir assassiné l'influenceur trumpiste Charlie Kirk connaît désormais la date de son futur procès: un juge a décidé lundi qu'il sera jugé à partir du 21 juin 2028.

«La sélection du jury commencera» à cette date a expliqué le magistrat, Tony Graf, en précisant que le tribunal «réserve 105 jours d'audience pour le procès».

Tyler Robinson, 23 ans, risque la peine de mort pour avoir tué M. Kirk d'une balle dans le cou, lors d'un rassemblement sur un campus universitaire de l'Utah (ouest), en septembre 2025.

Développement suit.