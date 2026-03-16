La cérémonie des Oscars a été marquée par le triomphe de «Une bataille après l’autre» et par plusieurs moments forts, entre performances musicales, hommages et traits d’humour.

Les gagnants, les perdants, les surprises: les temps forts de la cérémonie des Oscars 2026

Les gagnants, les perdants, les surprises: les temps forts de la cérémonie des Oscars 2026

«Une bataille après l'autre» a triomphé aux Oscars dimanche devant «Sinners», auquel on doit un des temps forts de la cérémonie, une performance musicale magistrale. Retour sur les moments forts de la cérémonie des Oscars 2026:

Les grands gagnants

«Une bataille après l'autre», thriller loufoque sur les dérives extrémistes des Etats-Unis, a triomphé aux Oscars dimanche avec six trophées, dont celui du meilleur film, et ainsi remporté son duel face à «Sinners», honoré par quatre prix. La plongée démoniaque de Ryan Coogler dans le blues des Afro-Américains partait avec un record historique de 16 nominations, mais le film de Paul Thomas Anderson, plébiscité pour son intrigue dans l'air du temps, s'est révélé inarrêtable.

Michael B Jordan a remporté l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans «Sinners». Du côté féminin, l'Irlandaise Jessie Buckley a remporté l'Oscar de la meilleure actrice pour son interprétation dans «Hamnet».

Autumn Durald Arkapaw est quant à elle entrée dans l'histoire en devenant la première femme à remporter le prix de la meilleure photographie, toujours pour «Sinners».

Les perdants

Pressenti pour son rôle dans «Marty Supreme», Thimothée Chalamet est, lui, resté sur le carreau aux Oscars 2026. Longtemps favori pour son incarnation d'un joueur de ping-pong à l'ambition insatiable, le jeune acteur a fini par servir de «running gag» de la soirée, avant de repartir bredouille.

Entre blues et KPop au Dolby Theatre

Le blues s'est emparé du Dolby Theatre, transformé en bar de fortune dans une grange du Mississippi pour reproduire la scène musicale d'anthologie de «Sinners» (quatre Oscars dont la meilleure musique de film). Miles Caton, qui interprète un fils de pasteur accro à la musique du diable, et l'auteur-compositeur-interprète Raphael Saadiq ont repris «I Lied To You», entourés d'artistes incarnant toutes les époques de la musique noire, de l'Afrique de l'Ouest jusqu'au hip-hop américain. Participaient à cet hommage le musicien Shaboozey et la danseuse étoile Misty Copeland, qui a récemment subi un remplacement de hanche.

Les chanteuses de «KPop Demon Hunters» (meilleur film d'animation) ont elles rendu hommage à la culture sud-coréenne en interprétant leur tube «Golden», meilleure chanson originale.

Hommage au «cowboy intellectuel» assassiné

La cérémonie a honoré les figures du cinéma disparues récemment, dont l'acteur et réalisateur Robert Redford, «cow-boy intellectuel qui a tracé sa propre voie», selon Barbra Streisand, son amie depuis «Nos plus belles années» (1973).

Tué avec son épouse Michelle en décembre, le réalisateur Rob Reiner laisse en héritage des films qui «dureront des générations, parce qu'ils parlaient de ce qui nous fait rire et pleurer, et de ce à quoi nous aspirons à être», a dit Billy Crystal, héros de sa comédie romantique «Quand Harry rencontre Sally» (1989). Le fils du couple a plaidé non-coupable de ces meurtres. Rachel McAdams, qui incarnait la fille de Diane Keaton dans «Esprit de famille» en 2005, a salué «une légende qui ne se terminera jamais».

Interventions politiques

«Je dois vous prévenir, cette soirée pourrait devenir politique», avait annoncé le présentateur de la cérémonie, l'humoriste Conan O'Brien. Ses piques sur le système de santé américain ou le patron de Netflix se sont avérées plutôt consensuelles. C'est sur le traitement de l'affaire Epstein aux Etats-Unis qu'il a été le plus mordant, lançant: «C'est la première fois depuis 2012 qu'aucun Britannique n'est nommé dans les catégories meilleur acteur ou meilleure actrice. Un porte-parole britannique a déclaré: «'Ouais, mais au moins, nous on arrête nos pédophiles'».

En pleine guerre au Moyen-Orient déclenchée par Donald Trump, le ton est resté globalement très sage, hormis le «non à la guerre, libérez la Palestine» lancé par Javier Bardem sur scène.

Rare ex-aequo dans l'histoire des Oscars

Pour la 7e fois seulement depuis 1929, un prix a récompensé deux films ex-aequo. Le meilleur court métrage de fiction est revenu à «The Singers», de Sam Davis et Jack Piatt, et à une production française, «Deux personnes échangeant de la salive», d'Alexandre Singh et Natalie Musteata.

L'acteur et humoriste Kumail Nanjiani, qui remettait ce prix, s'est amusé de «l'ironie que l'Oscar du court métrage prenne deux fois plus de temps». Barbra Streisand, pour «Funny Girl», et Katharine Hepburn, pour «Le Lion en hiver», s'étaient partagé le prix de la meilleure actrice en 1969. La dernière égalité remontait à 2013, avec «Skyfall» et «Zero Dark Thirty» dans la catégorie meilleur montage sonore.