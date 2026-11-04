Les élections de mi-mandat aux Etats-Unis marquent l'histoire avec des victoires démocrates inédites: une première gouverneure noire en Géorgie, une gouverneure amérindienne au Nouveau-Mexique et un sénateur ouvertement gay dans le New Hampshire.

AFP Agence France-Presse

Les élections législatives de mi-mandat aux États-Unis ont brisé la majorité républicaine et quelques plafonds de verre, en faisant accéder des représentants des minorités, des démocrates, à des fonctions de premier plan.

Tour d'horizon de ces premières historiques.

Une gouverneure noire

La démocrate Keisha Lance Bottoms a été élue gouverneure de Géorgie, devenant la première femme noire à occuper ce poste à l'échelle des États-Unis.

Sur son site internet de campagne, Keisha Lance Bottoms se présente comme descendante d'une famille d'esclaves d'une plantation de Géorgie, État au coeur du Sud profond marqué par l'esclavage, la ségrégation puis la lutte pour les droits civiques.

Elle avait dirigé la mairie d'Atlanta, la plus grande ville de l'État, entre 2018 et 2022.

Une gouverneure amérindienne

La démocrate Deb Haaland est devenue de son côté la première femme amérindienne à se hisser à la fonction de gouverneure, dans le Nouveau-Mexique (sud-ouest). Elle avait déjà marqué l'histoire comme première Amérindienne à obtenir un portefeuille ministériel lorsqu'elle était devenue ministre chargée des terres fédérales sous l'ex-président Joe Biden.

Un sénateur ouvertement homosexuel

Le démocrate Chris Pappas a remporté l'élection sénatoriale dans le New Hampshire (nord-est), devenant le premier homme ouvertement gay à faire son entrée dans la chambre haute du Congrès américain. Âgé de 46 ans, issu d'une famille gréco-américaine connue dans l'État pour exploiter une chaîne de restaurants, Chris Pappas siégeait à la Chambre des représentants depuis janvier 2019.

Comme député, il s'était notamment illustré par son soutien à l'Equality Act, le grand projet de loi démocrate visant à inscrire dans le droit fédéral des protections contre les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre.

Après sa victoire, il est apparu sur scène avec celui qu'il a décrit comme son «mari fantastique».

Un président de la Chambre des représentants noir ?

L'actuel chef des députés démocrates, Hakeem Jeffries, est pressenti pour prendre le perchoir après la large majorité remportée par son camp. Il deviendrait ainsi le premier Afro-Américain à présider la Chambre des représentants.