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Scott Pelley licencié
Juste après Stephen Colbert, CBS dans un nouvelle polémique

CBS News a licencié Scott Pelley, figure emblématique de «60 Minutes», après un conflit sur l’avenir de l’émission. Ce licenciement s’inscrit dans une série de bouleversements liés à des pressions politiques présumées en 2026.
Publié: 13:49 heures
Scott Pelley, présentateur lors de la présentation des programmes de CBS à New York, le 15 mai 2013.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

CBS News a licencié Scott Pelley, le correspondant historique de «60 Minutes», à la suite d'une querelle sur l'avenir de son émission phare, dernier bouleversement en date au sein d'une chaîne de télévision qui vient de changer de direction sur fond de pressions politiques supposées.

En 2025, CBS est devenue une filiale de Paramount Skydance et a nommé Bari Weiss – une critique de longue date de la politique progressiste – à la tête de sa rédaction. De nombreux journalistes avaient quitté la chaîne après sa nomination, dénonçant des atteintes à leur indépendance éditoriale.

Nick Bilton, récemment nommé producteur exécutif de «60 Minutes», a déclaré que Scott Pelley avait détourné sa «première réunion avec l'équipe pour (le) dénigrer», regrettant «une remarquable incivilité et un profond mépris».

«Votre antipathie envers l'avenir de l'émission est apparue au grand jour. Et je vous ai entendu», a écrit le responsable dans une lettre de licenciement «avec effet immédiat» envoyée au journaliste mardi soir, selon CBS News. En réponse, Scott Pelley a affirmé que le nouveau propriétaire de CBS remettait en cause la «légende» du magazine phare d'information, «apparemment pour s'attirer momentanément les faveurs de l'administration Trump».

«Tuer l'émission»

Dans un communiqué cité par les médias américains, il a dénoncé le départ forcé en mai de plusieurs responsables de l'émission, «licenciés de manière cruelle et sans motif». Au cours de la réunion du personnel lundi, il aurait aussi accusé la rédactrice en chef Bari Weiss de «tuer l'émission». CBS constitue un pilier historique du paysage audiovisuel américain. Scott Pelley, 68 ans, l'avait rejoint en 1989 et a auparavant présenté le journal «CBS Evening News».

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Fin mai, le célèbre animateur et pourfendeur quotidien de Donald Trump Stephen Colbert avait animé le dernier numéro de son «Late Show» sur CBS, énième chapitre de la guerre livrée par le président américain aux médias qu'il juge hostiles. CBS assure que la décision d'annuler «The Late Show» – qui a l'audience la plus élevée sur son créneau – était purement financière, sans rapport avec les efforts de Paramount en vue d'obtenir l'aval du gouvernement pour sa fusion de 8,4 milliards de dollars avec Skydance Media. Mais de nombreuses voix, à commencer par celle de l'animateur de 62 ans, y ont vu la main de Donald Trump.


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