Des frigos Carrefour visés par une cyberattaque en Belgique

Des réfrigérateurs dans des magasins du groupe Carrefour en Belgique ont été affectés par une cyberattaque, d'impact toutefois limité, a indiqué lundi son porte-parole Mich Vergauwen.
Quelque 15 enseignes, sur les 700 détenues par le groupe ont été touchées par cette attaque, similaire à celle intervenue récemment en France, qui a provoqué une remontée des températures dans les installations frigorifiques, a-t-il précisé à l'AFP.
Une quinzaine de magasins Intermarché et cinq magasins du groupe belge de distribution Colruyt ont également indiqué à l'AFP avoir été concernés par des incidents similaires, dans la nuit de dimanche à lundi, sans confirmer qu'il s'agissait d'une cyberattaque.
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