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Impact limité
Des frigos Carrefour visés par une cyberattaque en Belgique

Une cyberattaque a perturbé les réfrigérateurs d’environ 15 magasins Carrefour en Belgique, selon le groupe. Intermarché et Colruyt signalent aussi des incidents similaires, sans confirmer leur origine.
Publié: il y a 3 minutes
Une quinzaine de magasins Carrefour ont subi des hausses anormales de froid dans leurs rayons en Belgique.
Photo: AFP

Des réfrigérateurs dans des magasins du groupe Carrefour en Belgique ont été affectés par une cyberattaque, d'impact toutefois limité, a indiqué lundi son porte-parole Mich Vergauwen.

Quelque 15 enseignes, sur les 700 détenues par le groupe ont été touchées par cette attaque, similaire à celle intervenue récemment en France, qui a provoqué une remontée des températures dans les installations frigorifiques, a-t-il précisé à l'AFP.

Une quinzaine de magasins Intermarché et cinq magasins du groupe belge de distribution Colruyt ont également indiqué à l'AFP avoir été concernés par des incidents similaires, dans la nuit de dimanche à lundi, sans confirmer qu'il s'agissait d'une cyberattaque.

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