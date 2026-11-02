Une cyberattaque a perturbé les réfrigérateurs d’environ 15 magasins Carrefour en Belgique, selon le groupe. Intermarché et Colruyt signalent aussi des incidents similaires, sans confirmer leur origine.

Des frigos Carrefour visés par une cyberattaque en Belgique

Des frigos Carrefour visés par une cyberattaque en Belgique

Des réfrigérateurs dans des magasins du groupe Carrefour en Belgique ont été affectés par une cyberattaque, d'impact toutefois limité, a indiqué lundi son porte-parole Mich Vergauwen.

Quelque 15 enseignes, sur les 700 détenues par le groupe ont été touchées par cette attaque, similaire à celle intervenue récemment en France, qui a provoqué une remontée des températures dans les installations frigorifiques, a-t-il précisé à l'AFP.

Une quinzaine de magasins Intermarché et cinq magasins du groupe belge de distribution Colruyt ont également indiqué à l'AFP avoir été concernés par des incidents similaires, dans la nuit de dimanche à lundi, sans confirmer qu'il s'agissait d'une cyberattaque.