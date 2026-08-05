Au programme de ce 5 août: un chat meurt de chaud près de Morges, onze jours de cinéma débutent à Locarno, les assurés disent non à la franchise à 400 francs, la canicule frappe davantage les plus vulnérables et, enfin, la France attire toujours plus de Suisses.

Elle tente de sauver un chat agonisant au soleil, il succombe à la chaleur

Elle tente de sauver un chat agonisant au soleil, il succombe à la chaleur

Courage à vous pour affronter cette nouvelle journée de forte chaleur, chers lecteurs. Malgré la canicule, Blick, avec le soutien de l'ATS, vous propose sa sélection des informations suisses incontournables de ce mercredi 5 août. Bonne lecture!

1 Un chat victime de la canicule près de Morges

Une triste rencontre a rappelé les dangers de la chaleur pour les chats. D'après 20 Minutes, une passante a découvert un félin en grande difficulté, couché au soleil et présentant des signes anormaux, lors d'une balade près de Morges le week-end dernier. Elle l'a déplacé à l'ombre, mais l'animal, équipé d’un collier GPS en plastique chauffé par le soleil, n'a pas survécu. Les épisodes de canicule, de plus en plus fréquents en Suisse avec le réchauffement climatique, peuvent être fatals aux chats. Aucun chiffre officiel ne recense ces décès, mais leur organisme les rend particulièrement vulnérables: ils ne transpirent qu'au niveau des coussinets, contrairement aux humains. Pour limiter les risques, il est essentiel de leur laisser plusieurs points d'eau fraîche, sans qu'elle soit glacée. Des friandises placées dans l'eau peuvent aussi les encourager à boire.

2 Locarno lance onze jours de cinéma sous les étoiles

C'est parti pour onze jours de cinéma à Locarno (TI). La 79e édition du Festival du film s'ouvre mercredi avec une programmation qui mêle grands noms et découvertes sur la Piazza Grande et dans les salles obscures et climatisées. L'actrice italo-américaine Isabella Rossellini recevra un prix d'excellence, tandis que la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider donnera le ton à la Magistrale en début de soirée.

3 Le projet de hausse des franchises ne convainc pas

Une majorité de Suisses rejettent le projet du Conseil fédéral de faire passer la franchise minimale de l'assurance maladie de 300 à 400 francs, rapporte mercredi «Le Temps», citant un sondage du comparateur pour assurance bonus.ch. Selon l'enquête réalisée auprès de 5500 assurés, 59% d'entre eux sont défavorables au relèvement de la franchise. Le rejet atteint même 69% chez les moins de 30 ans. Les femmes y sont également davantage hostiles que les hommes, à 64% contre 56%. Par langue, 55% des Alémaniques se disent opposés à la réforme, 58% des Suisses italiens et 64% des Romands. Le projet du Conseil fédéral met en oeuvre une motion adoptée par le Parlement en mars 2025.

4 A Genève, la chaleur creuse les inégalités sociales

Les Genevois ne sont pas tous égaux face à la canicule, révèle une étude de l'université de Genève, relayée mercredi par la «Tribune de Genève» et «24 heures». Les conditions sociales influencent aussi fortement la capacité des personnes à supporter les fortes températures. Selon l'étude, les femmes, les personnes âgées, les ménages modestes et les locataires souffrent davantage des vagues de chaleur que les autres. Les troubles du sommeil constituent le problème le plus fréquent. Viennent ensuite les difficultés à travailler, à se concentrer, la déshydratation ou encore une plus grande irritabilité, découlant sur une dégradation du bien-être général.

5 Toujours plus de Suisses s'installent à l'étranger

Le nombre de Suisses vivant dans les pays voisins a augmenté de 14% au cours des sept dernières années, relèvent mercredi la «Basler Zeitung», la «Berner Zeitung», le «Bund» et le «Tages-Anzeiger», en se basant sur les données de l'Office fédéral de la statistique. 154'700 Helvètes vivent à proximité de la frontière suisse. La très grande majorité d'entre eux (80%) se sont établis en France. La Haute-Savoie, en France, le district de Fribourg, en Allemagne, ainsi que la principauté du Liechtenstein ont enregistré la plus forte hausse de l'émigration suisse.