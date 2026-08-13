Une pétition signée par plus de 100'000 Canadiens demande l'expulsion de l'ambassadeur américain Pete Hoekstra. Il est accusé d'ingérence politique et de propos controversés sur une possible annexion du Canada par les Etats-Unis.

AFP Agence France-Presse

Une pétition présentée au Parlement canadien, qui a recueilli jeudi plus de 100.000 signatures, demande la destitution de l'ambassadeur américain à Ottawa Pete Hoekstra, révélant les tensions persistantes entre les deux voisins en pleines négociations commerciales.

«Nous demandons au Gouvernement du Canada de déclarer officiellement Pete Hoekstra persona non grata», indique le texte de la pétition, que les résidents canadiens pourront signer jusqu'au 18 novembre. Nommé ambassadeur des Etats-Unis au Canada en avril 2025, Pete Hoekstra est accusé d'avoir «banalisé les menaces de l'administration Trump visant à annexer le Canada» et d'avoir «multiplié les interventions dans le débat politique canadien».

En juin, cet ancien élu républicain de la Chambre des représentants du Michigan avait déclaré devant la presse canadienne que l'annexion du Canada par les Etats-Unis serait une «bonne discussion à avoir» entre Donald Trump et le Premier ministre canadien, Mark Carney. Il avait alors précisé «représenter le point de vue du président» américain.

Trouver un accord

Pete Hoekstra avait également sévèrement critiqué une campagne publicitaire dénonçant les droits de douane américains lancée par la province de l'Ontario à l'automne 2025, qui avait contribué à renforcer les tensions commerciales bilatérales. Le président américain a signé en juillet un décret imposant 50% de droits de douane supplémentaires sur plusieurs produits canadiens. Cette nouvelle salve tarifaire, qui doit entrer en vigueur le 19 août, concerne aussi les produits entrant aux Etats-Unis dans le cadre de l'accord Canada-Etats-Unis-Mexique (ACEUM).

Le gouvernement canadien, dont le ministre chargé des Relations commerciales avec les Etats-Unis Dominic LeBlanc est actuellement à Washington, tente de trouver un accord afin d'éviter l'entrée en vigueur de ces nouveaux droits de douane. Pete Hoekstra, Américain d'origine néerlandaise, a été ambassadeur aux Pays-Bas pendant le premier mandat de Donald Trump. Durant ce mandat néerlandais, il avait dû présenter des excuses publiques après une interview lors de laquelle il avait nié, contre toute évidence, avoir tenu des propos anti-musulmans en 2015.