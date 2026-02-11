Neuf personnes ont été tuées mardi à Tumbler Ridge, au Canada: sept dans une école et deux dans une résidence proche. Le tireur présumé a été retrouvé mort par blessure auto-infligée.

Au moins neuf morts dans une fusillade au Canada, dont sept dans une école

AFP Agence France-Presse

Neuf personnes ont été tuées mardi dans une région isolée de l'ouest du Canada, dont sept abattues dans une école secondaire et deux autres retrouvées mortes dans une résidence à proximité, a indiqué la police. «Un individu considéré comme étant le tireur a également été retrouvé mort», apparemment des suites d'une blessure qu'il se serait infligée, a ajouté la police concernant cet incident qui s'est déroulé à Tumbler Ridge, ville de 2'300 habitants.

Vingt-cinq personnes ont subi des blessures ne mettant pas leur vie en danger, a aussi indiqué la police dans un communiqué. La police «a mis fin à l'alerte d'urgence à Tumbler Ridge. (Elle) ne pense pas qu'il y ait des suspects en fuite ni de menace pour le public», a déclaré sur X la ministre de la Sécurité publique de la province.

Une première alerte dans l'après-midi

D'après les premières déclarations policières, la première alerte reçue en début d'après-midi concernait un tireur actif à l'école secondaire de Tumbler Ridge. Arrivés sur les lieux, les forces de l'ordre ont découvert, en fouillant l'établissement, six personnes qui avaient été abattues, sans compter le suspect.

Une septième personne blessée par balle à l'école est décédée durant son transport à l'hôpital. Par la suite, la police «a identifié un second lieu présumé lié à l'incident, où deux autres victimes ont été retrouvées mortes dans une résidence», selon un communiqué.

«Il s'agissait d'une situation évoluant rapidement et de manière dynamique, et la coopération rapide de l'école, des premiers intervenants et des habitants a joué un rôle crucial dans notre intervention», a déclaré Ken Floyd, un responsable de la police. Ce dernier a refusé de donner toute précision concernant le tireur.

«Cette journée a été incroyablement difficile et éprouvante sur le plan émotionnel pour notre communauté», a-t-il ajouté. Tumbler Ridge se situe à plus de 1000 kilomètres au nord-est de Vancouver, la plus grande ville de la Colombie-Britannique.

Mark Carney «bouleversé»

Le Premier ministre du Canada, Mark Carney, s'est dit «bouleversé» par cette «terrible fusillade» «Je me joins aux Canadiennes et aux Canadiens pour exprimer ma sympathie à ceux dont la vie a été bouleversée à jamais aujourd'hui, et pour saluer le courage et l'altruisme des premiers intervenants qui ont risqué leur vie pour protéger leurs concitoyens», a-t-il ajouté dans un message sur X.

Les tueries sont rares au Canada, mais il s'agit de la seconde en Colombie-Britannique en moins d'un an. En avril 2025, onze personnes avaient été tuées à Vancouver par un homme qui avait foncé avec son camion dans une foule qui célébrait un festival culturel philippin.