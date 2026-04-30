Un tribunal à Phnom Penh a rejeté l'appel de Kem Sokha, figure de l'opposition cambodgienne, condamné à 27 ans pour trahison. Des ONG dénoncent des poursuites motivées par des raisons politiques.

AFP Agence France-Presse

Un tribunal cambodgien a rejeté jeudi l'appel du principal opposant au pouvoir en place, Kem Sokha, a indiqué son avocat, une décision que les organisations de défense des droits humains estiment motivées par des considérations politiques. Figure de l'opposition cambodgienne, Kem Sokha a été arrêté en 2017, puis condamné en 2023 à 27 ans de prison pour trahison et placé en résidence surveillée.

Cofondateur du Parti du salut national du Cambodge (PSNC) aujourd'hui dissous, il est accusé d'avoir comploté avec des agents étrangers dans le but de renverser le gouvernement du Premier ministre Hun Sen, père de l'actuel dirigeant Hun Manet, et toujours une figure influente de la politique locale.

Aujourd'hui âgé de 72 ans, Kem Sokha a toujours contesté ces accusations. Le leader d'opposition a demandé à la cour d'appel de Phnom Penh d'abandonner les charges contre lui, et son avocat, Pheng Heng, avait déclaré que son client était prêt à accepter une «résolution politique», pour clore son dossier.

Le procès en appel avait repris début avril après 18 mois au point mort. «Le verdict d'aujourd'hui est contraire à ce que nous attendions – que le gouvernement favorise la réconciliation et renforce l'unité nationale», a déploré jeudi Pheng Heng. Il a ajouté qu'il discuterait avec Kem Sokha de l'éventualité d'un nouveau recours.

«Des poursuites fallacieuses»

Selon des défenseurs des droits, les poursuites contre Kem Sokha avaient été engagées pour éliminer toute concurrence face aux succès du PSNC dans les urnes. «Le gouvernement cambodgien devrait abandonner ces poursuites fallacieuses contre Kem Sokha, le libérer immédiatement et lui restituer sans condition ses droits politiques», a déclaré Bryony Lau, directrice adjointe pour l'Asie de Human Rights Watch (HRW) dans un communiqué publié jeudi.

«Les prochaines élections n'auront aucune légitimité tant que le gouvernement continuera à se servir des tribunaux pour punir injustement ses opposants politiques», a-t-elle ajouté. Hun Sen, qui a dirigé le Cambodge pendant près de quatre décennies, a quitté le pouvoir en 2023 et l'a transmis à son fils aîné, Hun Manet. Au moins 23 membres de l'opposition sont actuellement détenus sur la base de fausses accusations, selon Amnesty International.



