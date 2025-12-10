DE
Zones frontalières évacuées
Plus de 500'000 personnes fuient les nouveaux affrontements entre le Cambodge et la Thaïlande

La reprise des affrontements à la frontière thaïlando-cambodgienne a forcé plus de 100'000 Cambodgiens et plus de 400'000 Thaïlandais à quitter leurs foyers. Des dizaines de milliers de familles ont été évacuées vers des abris dans plusieurs provinces.
Publié: 04:03 heures
|
Dernière mise à jour: 04:57 heures
Des milliers de familles ont été déplacées des zones frontalières entre le Cambodge et la Thaïlande.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Plus de 100'000 Cambodgiens ont été évacués des régions frontalières de la Thaïlande depuis la reprise des affrontements dimanche entre les deux voisins d'Asie du Sud-Est, a annoncé mercredi le ministère cambodgien de la Défense. «Au total, 20'105 familles, soit 101'229 personnes, ont été évacuées vers des abris et chez des proches dans cinq provinces», a déclaré la porte-parole du ministère, Maly Socheata.

De l'autre côté de la frontière, plus de 400'000 Thaïlandais ont été évacués des régions frontalières du Cambodge depuis la reprise des affrontements, a annoncé mercredi le gouvernement thaïlandais. «Plus de 400'000 personnes ont été déplacées vers des abris», a déclaré lors d'un point-presse le porte-parole du ministère, Surasant Kongsiri, après un premier bilan du gouvernement thaïlandais faisant état de 180'000 personnes déplacées.

