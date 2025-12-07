DE
FR

Emportées par deux hommes armés
Huit gravures d'Henri Matisse volées à Sao Paulo

Huit gravures d’Henri Matisse ont été dérobées dans une bibliothèque de São Paulo, a annoncé dimanche la mairie. Cinq œuvres du Brésilien Candido Portinari ont également disparu.
Publié: il y a 29 minutes
Huit gravures d’Henri Matisse ont été dérobées dans une bibliothèque de São Paulo, selon la mairie. (Image d'illustration)
Photo: imago stock&people
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Huit gravures du peintre français Henri Matisse ont été volées dans une bibliothèque de la ville brésilienne de Sao Paulo, a annoncé dimanche la mairie. Cinq oeuvres du peintre brésilien Candido Portinari ont égalment été emportées.

Selon les médias locaux, deux hommes armés ont pénétré dimanche dans la bibliothèque Mario de Andrade et se sont enfuis avec les oeuvres d'art. Les gravures étaient présentées dans le cadre d'une exposition «Du livre au musée», organisée en collaboration entre la bibliothèque et le Musée d'art moderne de Sao Paulo (MAM).

Le lieu est équipé d'un système de surveillance et de caméras de sécurité. La présence policière a été renforcée dans la zone. Les autorités n'ont pas communiqué de détails sur les oeuvres de Matisse (1869-1954) et Portinari (1903-1962) dérobées.

A lire également
Un incroyable braquage d'escargots secoue ce petit village français
90'000 euros envolés
Un braquage insolite secoue ce petit village français
La police intervient au Jardin anglais, suspectant la présence d'explosifs
Après un brigandage à Genève
La police intervient au Jardin anglais, suspectant la présence d'explosifs

Dans un communiqué publié en septembre par la mairie au sujet de l'exposition, il était indiqué qu'elle présentait des oeuvres provenant des collections du MAM, sans toutefois préciser lesquelles. Les cinq gravures de Candido Portinari étaient des illustrations du livre «Menino de Engenho», publié en 1959.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus