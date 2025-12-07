Huit gravures d'Henri Matisse volées à Sao Paulo

Huit gravures d’Henri Matisse ont été dérobées dans une bibliothèque de São Paulo, a annoncé dimanche la mairie. Cinq œuvres du Brésilien Candido Portinari ont également disparu.

ATS Agence télégraphique suisse

Huit gravures du peintre français Henri Matisse ont été volées dans une bibliothèque de la ville brésilienne de Sao Paulo, a annoncé dimanche la mairie. Cinq oeuvres du peintre brésilien Candido Portinari ont égalment été emportées.

Selon les médias locaux, deux hommes armés ont pénétré dimanche dans la bibliothèque Mario de Andrade et se sont enfuis avec les oeuvres d'art. Les gravures étaient présentées dans le cadre d'une exposition «Du livre au musée», organisée en collaboration entre la bibliothèque et le Musée d'art moderne de Sao Paulo (MAM).

Le lieu est équipé d'un système de surveillance et de caméras de sécurité. La présence policière a été renforcée dans la zone. Les autorités n'ont pas communiqué de détails sur les oeuvres de Matisse (1869-1954) et Portinari (1903-1962) dérobées.

Dans un communiqué publié en septembre par la mairie au sujet de l'exposition, il était indiqué qu'elle présentait des oeuvres provenant des collections du MAM, sans toutefois préciser lesquelles. Les cinq gravures de Candido Portinari étaient des illustrations du livre «Menino de Engenho», publié en 1959.