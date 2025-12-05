Un cambriolage pour le moins insolite a frappé un village de la Marne: 450 kg de chair d’escargot ont été dérobés en une nuit, à l’approche du pic de fin d’année. Une affaire aussi inattendue que spectaculaire, qui a retenti jusque dans la presse internationale.

Léa Perrin Journaliste Blick

Un nouveau braquage spectaculaire vient frapper la culture française. Peu après le très médiatisé cambriolage du Louvre, c'est un vol d'une toute autre nature, mais non moins surprenant, qui a touché un petit village de la Marne. Des malfaiteurs se sont attaqués à une autre fierté nationale: les escargots. Les cambrioleurs ont dérobé pour environ 90'000 euros (soit environ 84'000 francs) de chair d'escargot, selon le «New York Times» jeudi 4 décembre, à l'aube des fêtes de fin d'année, période cruciale pour les ventes.

Très connu pour ses vignes de champagne, la Marne est régulièrement la cible des voleurs. Mais les braqueurs qui se sont attaqués au village de Bouzy dans la nuit du dimanche 23 au lundi 24 novembre avaient une autre idée en tête, rapporte «Le Parisien». En une nuit, ils se sont emparés de 450kg d'escargot destinés à la consommation. Une quantité impressionnante qui permettrait de réaliser pas moins de 90'000 escargots préparés.

«Un réseau organisé»

Ce vol insolite réduit à néant le labeur d'une année entière pour l'éleveur Jean-Mathieu Dauvergne, désormais confronté à une perte de chiffre d'affaires colossale. Dévasté, l'héliciculteur est aussi choqué par la nature de ce vol. «C'est très surprenant de voler de la matière première et c'est incroyable d'avoir pris une telle quantité en si peu de temps. C'est sûrement un réseau très organisé», a affirmé le Marnais peu après les faits.

Quant au timing, les voleurs d'escargots ne l'ont pas choisi par hasard. Le cambriolage est survenu seulement quelques semaines avant le pic de consommation d'escargots, soit les fêtes de fin d'année. Les parcs d'élevages de Jean-Mathieu Dauvergne produisent près de 400'000 escargots par an et en vendent pas moins de 20'000 entre Noël et Nouvel An. Car si les Français consomment environ 17 millions de kilos d'escargots chaque année, selon la Fédération nationale d'héliciculture, ils en sont surtout friands en fin d'année où la demande explose. Mais l'euphorie habituelle de la haute saison vient de retomber brutalement dans ce petit village champenois.

Un secteur en difficulté

Malgré l'enquête en cours, le producteur qui a porté plainte va devoir faire une croix sur sa marchandise. Pour l'instant, aucun suspect n'a été arrêté. Le dernier larcin de ce type remonte à décembre 2024 en Haute-Savoie, où près de 2500 escargots cuisinés ont été dérobés. Malgré tout, le vol d'escargots à grande échelle reste extrêmement rare en France, pays producteur qui ne compte plus que 300 éleveurs et importe de plus en plus ce produit phare de la culture gastronomique nationale.

Le secteur des escargots est durement fragilisé par l'épuisement des escargots sauvages, des règles strictes de collecte et une production incapable de couvrir la demande internationale actuelle. En France, les éleveurs locaux ne représentent qu'environ 5% du marché et les petits producteurs peinent à faire face à la concurrence étrangère.