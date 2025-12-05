DE
FR

90'000 euros envolés
Un incroyable braquage d'escargots secoue ce petit village français

Un cambriolage pour le moins insolite a frappé un village de la Marne: 450 kg de chair d’escargot ont été dérobés en une nuit, à l’approche du pic de fin d’année. Une affaire aussi inattendue que spectaculaire, qui a retenti jusque dans la presse internationale.
Publié: 05:34 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 6 minutes
Des voleurs se sont emparés de plus de 450kg d'escargots dans un village de la Marne.
Photo: AFP
Léa Perrin
Léa PerrinJournaliste Blick

Un nouveau braquage spectaculaire vient frapper la culture française. Peu après le très médiatisé cambriolage du Louvre, c'est un vol d'une toute autre nature, mais non moins surprenant, qui a touché un petit village de la Marne. Des malfaiteurs se sont attaqués à une autre fierté nationale: les escargots. Les cambrioleurs ont dérobé pour environ 90'000 euros (soit environ 84'000 francs) de chair d'escargot, selon le «New York Times» jeudi 4 décembre, à l'aube des fêtes de fin d'année, période cruciale pour les ventes.

Très connu pour ses vignes de champagne, la Marne est régulièrement la cible des voleurs. Mais les braqueurs qui se sont attaqués au village de Bouzy dans la nuit du dimanche 23 au lundi 24 novembre avaient une autre idée en tête, rapporte «Le Parisien». En une nuit, ils se sont emparés de 450kg d'escargot destinés à la consommation. Une quantité impressionnante qui permettrait de réaliser pas moins de 90'000 escargots préparés. 

«Un réseau organisé»

Ce vol insolite réduit à néant le labeur d'une année entière pour l'éleveur Jean-Mathieu Dauvergne, désormais confronté à une perte de chiffre d'affaires colossale. Dévasté, l'héliciculteur est aussi choqué par la nature de ce vol. «C'est très surprenant de voler de la matière première et c'est incroyable d'avoir pris une telle quantité en si peu de temps. C'est sûrement un réseau très organisé», a affirmé le Marnais peu après les faits. 

A lire aussi
La Confédération se met à surveiller ce que vous mangez
Un test impitoyable
La Confédération se met à surveiller ce que vous mangez
Les Néo-Zélandais vont retourner toute l'île pour trouver une âme sœur à cet escargot
Son sort émeut tout un pays
Trop à gauche, cet escargot cherche désespérément son âme sœur

Quant au timing, les voleurs d'escargots ne l'ont pas choisi par hasard. Le cambriolage est survenu seulement quelques semaines avant le pic de consommation d'escargots, soit les fêtes de fin d'année. Les parcs d'élevages de Jean-Mathieu Dauvergne produisent près de 400'000 escargots par an et en vendent pas moins de 20'000 entre Noël et Nouvel An. Car si les Français consomment environ 17 millions de kilos d'escargots chaque année, selon la Fédération nationale d'héliciculture, ils en sont surtout friands en fin d'année où la demande explose. Mais l'euphorie habituelle de la haute saison vient de retomber brutalement dans ce petit village champenois. 

Un secteur en difficulté

Malgré l'enquête en cours, le producteur qui a porté plainte va devoir faire une croix sur sa marchandise. Pour l'instant, aucun suspect n'a été arrêté. Le dernier larcin de ce type remonte à décembre 2024 en Haute-Savoie, où près de 2500 escargots cuisinés ont été dérobés. Malgré tout, le vol d'escargots à grande échelle reste extrêmement rare en France, pays producteur qui ne compte plus que 300 éleveurs et importe de plus en plus ce produit phare de la culture gastronomique nationale. 

Le secteur des escargots est durement fragilisé par l'épuisement des escargots sauvages, des règles strictes de collecte et une production incapable de couvrir la demande internationale actuelle. En France, les éleveurs locaux ne représentent qu'environ 5% du marché et les petits producteurs peinent à faire face à la concurrence étrangère.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus