Ned, un escargot solitaire avec une coquille rare tournée à gauche, a été découvert en Nouvelle-Zélande. Mais son anatomie inhabituelle rend sa quête de partenaires presque impossible. Quoi de mieux qu'une battue nationale pour lui venir en aide?

Les Néo-Zélandais vont retourner toute l'île pour trouver une âme sœur à cet escargot

1/5 Ned, un escargot solitaire avec une coquille rare tournée à gauche, a été découvert en Nouvelle-Zélande. (Image d'illustration) Photo: Shutterstock

Natalie Zumkeller et BliKI

Même les animaux ont du mal à trouver l'amour de nos jours. En effet, trouver l'âme sœur est un vrai défi pour Ned, un escargot extrêmement rare de Nouvelle-Zélande. D'après «The Guardian», Ned n'a pratiquement aucune chance de trouver un partenaire à cause de sa coquille orientée à gauche. La malformation de Ned a suscité une campagne nationale prenant la forme d'un véritable Tinder pour escargots.

Contrairement à la plupart des escargots de jardin, avec une coquille orientée à droite, celle de Ned a une anomalie anatomique qui touche environ un escargot sur 40'000. Pour ne rien arranger, cette coquille à l'envers inverse ses organes reproducteurs, rendant son accouplement avec des escargots droitiers impossible. Sans partenaire compatible, Ned risque de vivre dans la solitude pour toujours.

Un élan de solidarité

Ned a été découvert la semaine dernière dans un jardin de Wairarapa, au nord de Wellington, la capitale néo-zélandaise. Giselle Clarkson, illustratrice et auteure, l'a trouvé alors qu'elle récoltait des légumes. «Il avait quelque chose de différent, mais je n'arrivais pas à comprendre ce que c'était, j'ai d'abord pensé qu'il s'agissait d'une autre espèce», explique-t-elle au «Guardian». Lorsqu'elle a réalisé que la coquille se tordait vers la gauche, elle a compris que Ned n'était pas comme les autres.

Giselle Clarkson, connaisseuse des escargots gauchers grâce à son travail pour un magazine nature, a créé un abri pour Ned dans un bocal et a contacté le magazine en question. Une campagne a alors été lancée pour trouver un partenaire pour Ned. Cette initiative appelle les Néo-Zélandais à rechercher des escargots gauchers dans les jardins et les parcs et signaler leurs découvertes.

L'amour compliqué des escargots

La situation de Ned rappelle celle de Jeremy, un escargot gaucher découvert à Londres en 2017. Une recherche internationale avait permis de lui trouver deux partenaires compatibles, mais qui se sont accouplés ensemble plutôt qu'avec Jeremy. Le pauvre Jeremy a finalement trouvé une partenaire avant de mourir à l'âge de deux ans. Etonnamment, ses petits ont tous eu des coquilles droitières.

Ned appartient à une espèce introduite, souvent considérée comme nuisible dans les jardins néo-zélandais. Au-delà de son aspect amusant, la campagne a un objectif plus profond. Catherine Woulfe, rédactrice à «New Zealand Geographic», explique: «Notre objectif est de connecter les gens à l'environnement.» Elle ajoute que la campagne se veut non seulement ludique, mais aussi comme une introduction au jardinage et à la compréhension de la nature.

Une étude récente a montré que le lien entre l'homme et la nature a diminué de 60% au cours des 200 dernières années. Ce type d'initiatives pourrait contribuer à inverser cette tendance. «Ces deux dernières nuits, mes enfants ont joyeusement enfilé leurs bottes en caoutchouc et leurs lampes frontales et passé une demi-heure à gambader dans le jardin à chasser les escargots dans l'obscurité. J'ai l'impression que c'est une victoire», se réjouit Catherine Woulfe.