La Cour suprême du Brésil autorise Flávio Bolsonaro à revoir son père Jair, détenu à domicile, mais interdit tout usage électoral de ces visites à deux semaines du second tour face à Lula.

Flávio Bolsonaro autorisé à voir son père en résidence surveillée

Flávio Bolsonaro autorisé à voir son père en résidence surveillée

A l'approche du second tour des élections

AFP Agence France-Presse

La Cour suprême du Brésil a autorisé lundi le candidat à l'élection présidentielle Flávio Bolsonaro à rendre de nouveau visite à son père, l'ex-président Jair Bolsonaro, qui purge une peine de prison à domicile à Brasilia.

Arrivé en tête au premier tour devant le président sortant Luiz Inacio Lula da Silva, Bolsonaro junior ne doit cependant pas impliquer son père dans la campagne électorale à deux semaines du deuxième tour le 25 octobre.

Flávio Bolsonaro est en ballotage après avoir obtenu 47% des voix contre 45% pour le président de gauche, en quête d'un deuxième mandat consécutif, son quatrième au total.

Interdit de visites depuis juillet

Actuellement sénateur, Bolsonaro fils était interdit de visites depuis juillet après avoir révélé le contenu d'une lettre de soutien de son père à sa campagne.

Le juge Alexandre de Moraes a autorisé les visites mais interdit qu'elles aient «une finalité politico-électorale», selon la décision de la Cour suprême à laquelle l'AFP a eu accès.

Jair Bolsonaro purge depuis fin 2025 une peine de 27 ans de réclusion pour avoir tenté de s'accrocher au pouvoir après sa défaite électorale face à Luiz Inacio Lula da Silva en 2022. Il a toujours clamé son innocence.

En raison de problèmes de santé récurrents, il effectue sa peine à domicile, dans un quartier aisé de Brasilia, avec son épouse Michelle, tout juste élue au Sénat, et leur fille Laura.