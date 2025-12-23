L'ex-président Jair Bolsonaro pourra sortir de prison mercredi pour être hospitalisé en vue d'une opération le 25 décembre. L'autorisation lui a été délivrée par un juge de la Cour suprême.

Bolsonaro autorisé à sortir de prison pour être opéré à Noël

Feu vert de la Cour suprême

ATS Agence télégraphique suisse

Un juge de la Cour suprême du Brésil a autorisé mardi l'ex-président Jair Bolsonaro à sortir de prison mercredi pour être hospitalisé en vue d'une opération le 25 décembre, selon un document judicaire consulté par l'AFP.

Ce feu vert a été donné par le magistrat Alexandre de Moraes, chargé du procès lors duquel l'ancien dirigeant d'extrême droite (2019-2022) a été condamné en septembre à 27 ans de réclusion pour tentative de coup d'Etat.