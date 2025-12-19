DE
Un recours irrecevable
Nouveau revers judiciaire pour Jair Bolsonaro

Un juge de la Cour suprême brésilienne a déclaré irrecevable vendredi un nouveau recours déposé par la défense de l’ex-président Jair Bolsonaro, qui demandait la «nullité» de sa condamnation à 27 ans de réclusion pour tentative de coup d’Etat.
Publié: il y a 6 minutes
Jair Bolsonaro se prend un nouveau revers judiciaire.
Photo: AFP
Un juge de la Cour suprême brésilienne a jugé irrecevable vendredi un nouveau recours de la défense de l'ex-président Jair Bolsonaro réclamant la «nullité» de sa condamnation à 27 ans de réclusion pour tentative de coup d'Etat, selon un document judiciaire consulté par l'AFP.

Fin novembre, la plus haute juridiction du Brésil avait déjà estimé que tous les recours possibles avaient été épuisés pour l'ancien dirigeant d'extrême droite (2019-2022), qui a commencé à purger sa peine dans les locaux de la Police fédérale de Brasilia. Sa défense avait néanmoins présenté par la suite un autre type de recours, sur le fond du dossier, tandis que le précédent visait seulement à dénoncer des «les ambiguïtés, omissions et contradictions» du procès.

Mais le juge Alexandre de Moraes, chargé du dossier, a affirmé «ne pas reconnaître» ce type de recours, quatre magistrats sur cinq ayant voté pour sa condamnation et un seul contre lors de son procès, en septembre. Or, le règlement de la Cour suprême prévoit que deux votes rejetant la condamnation seraient nécessaires pour présenter un recours sur le fond.

«Organisation criminelle»

Jair Bolsonaro, 70 ans, a été déclaré coupable d'avoir été le chef d'une «organisation criminelle» ayant conspiré pour assurer son «maintien autoritaire au pouvoir» après sa défaite électorale face au président actuel de gauche Luiz Inacio Lula da Silva, lors du scrutin d'octobre 2022.

Il a toujours clamé son innocence, se disant victime d'une «persécution politique». Son procès a suscité de vives tensions entre le Brésil et les Etats-Unis, l'ancien dirigeant d'extrême droite étant un allié de Donald Trump. Invoquant une «chasse aux sorcières» contre Bolsonaro, le président américain a infligé en représailles une surtaxe douanière punitive au Brésil, considérablement allégée par la suite après une rencontre avec Lula en octobre.

Cette semaine, le Parlement à forte majorité conservatrice a adopté une loi qui pourrait réduire la durée de son incarcération à un peu plus de deux ans. Lula a annoncé jeudi qu'il avait l'intention de censurer cette loi, mais le Parlement pourrait avoir le dernier mot, ayant la prérogative d'annuler le véto présidentiel par un vote majoritaire.

