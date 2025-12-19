DE
FR

Parti trop longtemps aux Etats-Unis
L'un des fils de Jair Bolsonaro privé de son mandat de député

Le Parlement brésilien a annulé le mandat d’Eduardo Bolsonaro pour absences prolongées. Installé aux Etats-Unis, il faisait du lobbying en faveur de son père incarcéré.
Publié: 05:35 heures
Le Parlement brésilien a retiré son mandat à Eduardo Bolsonaro, installé aux USA pour y faire du lobbying en faveur de son père.
Photo: AP

La Chambre des députés du Brésil a annulé jeudi le mandat d'un des fils de l'ex-président Jair Bolsonaro, Eduardo, installé aux Etats-Unis pour faire du lobbying auprès des autorités américaines afin qu'elles intercèdent auprès de son père, actuellement incarcéré pour tentative de coup d'Etat. Selon un document obtenu par l'AFP, la chambre basse du Parlement brésilien a «déclaré la perte du mandat du député Eduardo Bolsonaro» pour avoir dépassé le nombre d'absences autorisées de l'hémicycle depuis son départ du Brésil au début de l'année.

Le troisième fils de Jair Bolsonaro ne s'est pas rendu au Parlement à Brasilia depuis février, quand il a rejoint les Etats-Unis pour peser sur l'administration du président Donald Trump afin qu'elle fasse pression sur Brasilia, dans le but d'atténuer la pression judiciaire sur son père. «On m'a privé de mon mandat, non pas pour corruption ou trafic de drogue (...), mais pour avoir fait exactement ce que mes électeurs attendent de moi», a réagi Eduardo Bolsonaro, 41 ans, dans une vidéo publiée sur le réseau social X.

La tant attendue suppression des droits de douane

Son lobbying s'est avéré efficace dans un premier temps, quand Washington a infligé une surtaxe de 40% sur des produits brésiliens exportés vers les Etats-Unis, invoquant une «chasse aux sorcières» contre l'ancien président brésilien. Entrée en vigueur début août, cette surtaxe a toutefois été levée en grande partie en novembre, faisant face notamment à l'inflation aux Etats-Unis sur des produits comme le café, dont le Brésil est le principal fournisseur.

A lire aussi
Le Congrès brésilien approuve un projet de loi pour réduire la peine de Jair Bolsonaro
La droite réactionnaire jubile
Le Congrès brésilien accepte de réduire la peine de prison de Bolsonaro
Des dizaines de milliers de manifestants s'opposent à la réduction de peine de Bolsonaro
«Pas d'amnistie!»
Bolsonaro «en prison», crient des dizaines de milliers de Brésiliens

Cette suppression des droits de douane a également eu lieu à la faveur d'une détente des relations entre les Etats-Unis et le pays sud-américain, marquée par une rencontre entre Donald Trump et le président de gauche du Brésil, Luiz Inacio Lula da Silva, fin octobre. La semaine dernière, Washington a également levé des sanctions financières contre Alexandre de Moraes, le juge de la Cour suprême en charge du procès lors duquel Jair Bolsonaro a été condamné à 27 ans de prison en septembre.

L'ancien président (2019-2022) purge sa peine depuis novembre dans les locaux de la Police fédérale de Brasilia. Mais la durée de son incarcération pourrait être réduite à un peu plus de deux ans à la faveur d'une loi approuvée mercredi par le Parlement à forte majorité conservatrice.

Trois autres fils de l'ex-président d'extrême droite ont eux-aussi embrassé la carrière politique, dont l'aîné, Flavio Bolsonaro, sénateur désigné par son père comme son successeur pour représenter le camp conservateur lors de la prochaine présidentielle de 2026. La chambre basse a également annulé jeudi le mandat de député d'Alexandre Ramagem, ancien chef des renseignements sous la présidence de Jair Bolsonaro. Condamné à 16 ans de réclusion lors du même procès à la Cour suprême, M. Ramagem se trouve également aux Etats-Unis et le juge Moraes a réclamé son extradition. 

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus