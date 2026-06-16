DE
FR

Sur ordre d'un juge brésilien
Jair Bolsonaro sommé de s'expliquer sur sa possession d'une arme

Le juge brésilien Alexandre de Moraes exige des explications sur la possession d'une arme par Jair Bolsonaro. L'ex-président brésilien est assigné à résidence à Brasilia après sa condamnation à 27 ans de prison pour tentative de coup d'État.
Publié: il y a 55 minutes
L'ex-président brésilien est assigné à résidence à Brasilia.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Un juge de la Cour suprême du Brésil a exigé mardi de l'équipe de défense de Jair Bolsonaro, assigné à résidence, qu'elle explique sous 24 heures pourquoi l'ancien président était en possession d'une arme à feu, confisquée lors d'un contrôle de police.

L'ancien président d'extrême droite (2019-2022) purge une peine de 27 ans de prison pour tentative de coup d'Etat en 2012 et est assigné à résidence à Brasilia depuis mars, pour une durée de trois mois, afin de se remettre d'une pneumonie.

Le juge Alexandre de Moraes a donné 24 heures à ses avocats pour expliquer pourquoi «le condamné détenait une arme à feu à son domicile» et pourquoi «à la veille de la fin de sa période d'assignation à résidence de 90 jours, il a demandé une réparation de cette arme», selon une décision de justice diffusée par la Cour.

Tentative de coup d'Etat

Ce texte précise que le pistolet Glock de calibre 9 mm, avec son chargeur, enregistré au nom de Jair Bolsonaro, a été confisqué lundi lors d'un contrôle routier de routine à Brasilia. L'homme qui le détenait s'est présenté comme membre du service de sécurité de l'ancien président. Et il a d'abord déclaré à la police que l'arme était enregistrée à son nom en tant que fonctionnaire, alors qu'elle appartient en réalité à Jair Bolsonaro.

A lire aussi
Jair Bolsonaro se prend un camouflet de la justice au Brésil
Une loi controversée suspendue
Jair Bolsonaro se prend un camouflet de la justice au Brésil
Un ancien chef des services de renseignement brésiliens a été arrêté aux Etats-Unis
Ex-chef du renseignement
Un ancien allié de Jair Bolsonaro a été arrêté après avoir fui aux Etats-Unis

Selon la décision du juge Moraes, l'homme a affirmé que «l'arme lui avait été confiée en raison d'une panne», et qu'il l'avait prise ce jour-là pour en «faire réparer le mécanisme» puis la ramener le lendemain. Le juge a aussi ordonné que soit vérifié «le bon respect de l'ordonnance du tribunal relative au contrôle des véhicules quittant la résidence» de l'ancien président.

En 2025, la Cour suprême a condamné Jair Bolsonaro pour avoir tenté de se maintenir au pouvoir après sa défaite électorale face au président de gauche sortant, Luiz Inacio Lula da Silva. Le fils aîné de l'ex-président, le sénateur Flavio Bolsonaro, sera candidat à l'élection présidentielle d'octobre, face à Lula.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Nutzt die zuckerfreien Kräuterwürfel als sportlichen Power-Garanten vor dem Rennen: Langläufer Nicola Wigger.
Présenté par
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Nicola Wigger, fondeur olympique
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Présenté par
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Petits formats, grand effet!
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Présenté par
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Maillot XXL
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Présenté par
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Enfin l'heure de l'apéro
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Présentè par
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Un record du monde
Pourquoi nos fontaines valent de l'or?
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Présenté par
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Contrer la soif avec du goût
Ce qui se cache derrière le succès des Microdrinks
Articles les plus lus
    Articles les plus lus