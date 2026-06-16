Le juge brésilien Alexandre de Moraes exige des explications sur la possession d'une arme par Jair Bolsonaro. L'ex-président brésilien est assigné à résidence à Brasilia après sa condamnation à 27 ans de prison pour tentative de coup d'État.

AFP Agence France-Presse

Un juge de la Cour suprême du Brésil a exigé mardi de l'équipe de défense de Jair Bolsonaro, assigné à résidence, qu'elle explique sous 24 heures pourquoi l'ancien président était en possession d'une arme à feu, confisquée lors d'un contrôle de police.

L'ancien président d'extrême droite (2019-2022) purge une peine de 27 ans de prison pour tentative de coup d'Etat en 2012 et est assigné à résidence à Brasilia depuis mars, pour une durée de trois mois, afin de se remettre d'une pneumonie.

Le juge Alexandre de Moraes a donné 24 heures à ses avocats pour expliquer pourquoi «le condamné détenait une arme à feu à son domicile» et pourquoi «à la veille de la fin de sa période d'assignation à résidence de 90 jours, il a demandé une réparation de cette arme», selon une décision de justice diffusée par la Cour.

Tentative de coup d'Etat

Ce texte précise que le pistolet Glock de calibre 9 mm, avec son chargeur, enregistré au nom de Jair Bolsonaro, a été confisqué lundi lors d'un contrôle routier de routine à Brasilia. L'homme qui le détenait s'est présenté comme membre du service de sécurité de l'ancien président. Et il a d'abord déclaré à la police que l'arme était enregistrée à son nom en tant que fonctionnaire, alors qu'elle appartient en réalité à Jair Bolsonaro.

Selon la décision du juge Moraes, l'homme a affirmé que «l'arme lui avait été confiée en raison d'une panne», et qu'il l'avait prise ce jour-là pour en «faire réparer le mécanisme» puis la ramener le lendemain. Le juge a aussi ordonné que soit vérifié «le bon respect de l'ordonnance du tribunal relative au contrôle des véhicules quittant la résidence» de l'ancien président.

En 2025, la Cour suprême a condamné Jair Bolsonaro pour avoir tenté de se maintenir au pouvoir après sa défaite électorale face au président de gauche sortant, Luiz Inacio Lula da Silva. Le fils aîné de l'ex-président, le sénateur Flavio Bolsonaro, sera candidat à l'élection présidentielle d'octobre, face à Lula.