Alexandre Ramagem, ex-chef du renseignement brésilien, a été arrêté aux Etats-Unis après sa fuite. Condamné avec Jair Bolsonaro pour tentative de coup d’Etat, il a été arrêté à Orlando par la police de l'immigration (ICE).

Un ancien chef des services de renseignement brésiliens a été arrêté aux Etats-Unis

Un ancien chef des services de renseignement brésiliens a été arrêté aux Etats-Unis

AFP Agence France-Presse

Alexandre Ramagem, un ancien chef des services de renseignement brésiliens condamné avec l'ex-président Jair Bolsonaro à la prison pour tentative de coup d'Etat, a été arrêté lundi aux Etats-Unis où il avait fui. Selon la police fédérale brésilienne (PF), «un Brésilien condamné par la Cour suprême a été arrêté à Orlando, en Floride, par la police américaine de l'immigration (ICE)».

Une source de la PF a confirmé à l'AFP qu'il s'agissait d'Alexandre Ramagem, condamné à 16 ans de réclusion en septembre dernier. Sur le site internet officiel de la police américaine de l'immigration, il est juste indiqué qu'il est «retenu par l'ICE», sans autres détails. «Cette arrestation est le fruit d'une coopération policière internationale entre la Police fédérale et les autorités policières des Etats-Unis», a souligné la PF dans un communiqué.

Alexandre Ramagem, un ancien député âgé de 53 ans, «est considéré comme fugitif par la justice brésilienne après sa condamnation pour organisation criminelle armée, coup d'Etat et tentative d'abolition violente de l'Etat de droit», a précisé la police brésilienne. Paulo Figueiredo, allié du camp Bolsonaro installé aux Etats-Unis, a toutefois affirmé sur le réseau social X que «le gouvernement brésilien n'a aucunement participé» à cette interpellation.

«Ramagem n'a pas été arrêté, il a été placé en détention après avoir été abordé par la police à Orlando, initialement pour une infraction mineure au code de la route, puis conduit à l'ICE, une procédure courante en Floride», a-t-il justifié sur le réseau social X. Paulo Figueiredo est le petit-fils de Joao Figueiredo, dernier général à avoir présidé le Brésil lors de la dictature militaire (1964-1985). Sa publication sur X a été partagée par Eduardo Bolsonaro, un des fils de l'ex-président d'extrême droite.

Une «chasse aux sorcières»

L'an dernier, le président américain Donald Trump avait lancé une guerre commerciale et diplomatique contre le Brésil, dénonçant une «chasse aux sorcières» contre son allié Jair Bolsonaro. Mais après un rapprochement avec Lula la situation s'est nettement améliorée, même si elle n'est pas entièrement revenue à la normale.

Le 11 septembre 2025, Alexandre Ramagem a été condamné dans le procès au cours duquel Bolsonaro père s'est vu infliger une peine de 27 ans de prison. Ils ont été reconnus coupables d'avoir conspiré pour le maintien au pouvoir de ce dernier malgré sa défaite face au président actuel de gauche Luiz Inacio Lula da Silva au scrutin de 2022.

Espionnage illégal

Selon les médias brésiliens, Alexandre Ramagem a fui le Brésil dès septembre, par la frontière terrestre avec le Guyana, avant de gagner la Floride dans un avion depuis Georgetown. Son mandat de député a été annulé en décembre. Homme de confiance de Jair Bolsonaro, il a dirigé sous sa présidence l'agence de renseignement Abin entre 2019 et 2022.

Dans une autre affaire, la police fédérale a recommandé l'an dernier son inculpation pour son implication présumée dans un réseau d'espionnage illégal au profit de Bolsonaro pendant son mandat. Les enquêteurs soupçonnent des fonctionnaires de l'Abin d'avoir utilisé un logiciel espion israélien dénommé FirstMile pour espionner des personnalités politiques de tous bords, des juges de la Cour suprême ou encore des journalistes.

Jair Bolsonaro purge actuellement sa peine en résidence surveillée à Brasilia, après avoir été autorisé fin mars à quitter la prison où il était incarcéré pour raisons de santé. Inéligible, il a désigné depuis la prison en décembre son fils aîné Flavio Bolsonaro comme candidat pour affronter Lula lors de la présidentielle d'octobre.