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«J'ai le coeur brisé»
L'acteur RJ Mitte, de la série «Breaking Bad», décédé à 34 ans

RJ Mitte, l'acteur de 34 ans connu pour son rôle dans «Breaking Bad», est décédé, a confirmé son agent le 12 octobre 2026. La cause du décès n'a pas été précisée.
Publié: il y a 39 minutes
RJ Mitte est décédé à 34 ans.
Photo: Dukas
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AFP Agence France-Presse

L'acteur RJ Mitte, qui jouait le fils du professeur de chimie Walter White dans la série «Breaking Bad», est décédé à l'âge de 34 ans, a annoncé lundi l'un de ses représentants.

«C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès tragique de RJ Mitte», a fait savoir son agent Sean Reilly, dans un communiqué qui ne précise pas la cause de sa mort.

Dans «Breaking Bad», feuilleton considéré comme l'une des plus grandes séries de l'histoire de la télévision, le comédien incarnait Flynn, l'adolescent de la famille souffrant de paralysie cérébrale. Son père, incarné par Bryan Cranston, l'aimait d'un amour tendre, qu'il trahissait en lui cachant sa dérive criminelle vers le trafic de drogues.

Un ambassadeur de la cause du handicap

RJ Mitte souffrait lui-même de paralysie cérébrale, une pathologie qui engendre un trouble moteur permanent à cause d'une lésion cérébrale précoce, survenue avant la naissance ou pendant l'enfance. «S'inspirant de sa propre expérience de la paralysie cérébrale, RJ Mitte a apporté une authenticité à son rôle et a créé une plateforme dédiée à la sensibilisation au handicap et à l'inclusion», rappelle le communiqué.

L'acteur a ainsi profité de sa carrière à Hollywood pour défendre les personnes en situation de handicap. Il était ambassadeur des associations United Cerebral Palsy et Shriners Children's, et présidait sa propre fondation caritative, la Mitte Foundation, qui soutenait diverses initiatives philanthropiques et cherchait à combattre les stéréotypes sur les personnes en situation de handicap.

Série d'hommages

Les autres stars de la série «Breaking Bad» ont commencé à lui rendre hommage. Dean Norris, qui jouait l'agent de la DEA (l'agence américaine anti-drogues) et beau-frère de Walter White, a confié avoir «le coeur brisé» sur Instagram.

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«Même si RJ ne jouait pas le rôle de mon fils à l'écran, j'ai toujours veillé sur lui quand il était tout petit sur le plateau», s'est souvenu l'acteur. «C'était un jeune homme adorable et il va beaucoup nous manquer.» «C'est tellement déchirant, je n'arrive pas à y croire. Mes pensées vont vers lui et sa famille», a-t-il ajouté.

Outre son rôle dans «Breaking Bad», RJ Mitte est également apparu dans les séries «The Guardians of Justice» et «Switched», ainsi que dans les films «The Recall» et «The Oak Room». Il était sur le point de sortir un nouveau film, «Talking to Strangers», dont il assurait encore la promotion il y a quelques jours.

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