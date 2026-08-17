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«Un acte incroyable»
Après un atterrissage d'urgence «extraordinaire», deux pilotes évitent la mort

Après un «accident aérien», deux pilotes ont dû se poser en urgence sur une route dans les Bouches-du-Rhône. Malgré le trafic, ils ont réussi à faire en sorte que personne ne soit grièvement blessé.
Publié: 19:55 heures
L'appareil était un Cirrus SR-20 (photo d'illustration).
Photo: imago stock&people
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AFP Agence France-Presse

Un instructeur de l'armée de l'Air et son élève sont parvenus lundi à faire atterrir en urgence leur avion sur une route départementale des Bouches-du-Rhône, après une avarie, dans un «acte incroyable de professionnalisme» selon un élu local.

Lundi matin, vers 09h45, un avion de la base aérienne 701 de l'Armée de l'air, à Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône), a dû se poser en urgence sur la route départementale 113 après un «accident aérien», a indiqué le ministère des Armées. Un instructeur et son élève qui pilotaient cet avion léger, un Cirrus SR-20 utilisé pour l'apprentissage du pilotage, ont été «légèrement blessés», selon la même source.

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L'avion a pris feu

«Après un problème moteur, les pilotes, l'instructeur d'environ 47 ans, et son élève de 23 ans ont réussi à atterrir sur cette route particulièrement fréquentée à cette période, dans le sens de circulation des véhicules», a raconté à l'AFP Nicolas Isnard (LR), le maire de Salon-de-Provence. «Ils ont pu éviter les voiture et atterrir à quelques dizaines de mètres des habitations et des magasins», a relaté l'élu qui s'est rendu sur place.

Aucun dommage à un tiers n'est à déplorer, a confirmé le ministère dans un communiqué, sans préciser la nature de l'avarie. «En atterrissant, les ailes ont vraisemblablement touché le parapet, ce qui a fait prendre feu à l'avion, mais les deux pilotes ont pu s'extraire en urgence et sauver leur vie», poursuit Nicolas Isnard, saluant «un acte extraordinaire de dextérité, de maîtrise et d'expérience».

La carcasse de l'appareil était encore sur place dans l'après-midi, selon le maire de Salon-de-Provence, à des fins de vérifications dans le cadre de l'enquête lancée par le Bureau enquêtes accidents pour la sécurité de l'aéronautique d'État (BEA-E) et de la section de recherches de la gendarmerie de l'Air et de l'Espace.

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