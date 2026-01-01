DE
«Bonne nouvelle!»
Trump se moque des Clooney et de l'immigration en France

George et Amal Clooney sont devenus citoyens français, suscitant des critiques acerbes de Donald Trump. L'ex-président américain attaque leur engagement politique et dénonce la politique migratoire française jugée «désastreuse».
Publié: 11:57 heures
La naturalisation du couple Clooney et ses deux enfants fait aussi du bruit en France en plein resserrement des conditions d'accès à la citoyenneté.
Photo: Alberto Pezzali
ATS Agence télégraphique suisse

Donald Trump a salué mercredi à sa manière la naturalisation en France de George et Amal Clooney, selon lui «deux des pires pronostiqueurs politiques de tous les temps», accusant au passage les autorités françaises de «gestion absolument désastreuse de l'immigration».

«Bonne nouvelle! George et Amal Clooney, deux des pires pronostiqueurs politiques de tous les temps, sont officiellement devenus citoyens français», a lancé Donald Trump sur son réseau Truth Social. Le président américain, coutumier des attaques incendiaires contre ses opposants politiques, a particulièrement accentué ses critiques contre l'immigration en Europe, l'un de ses thèmes de prédilection depuis sa campagne de 2024.

«Gestion absolument désastreuse de l'immigration»

«Malheureusement, la France est actuellement confrontée à un grave problème de criminalité en raison de sa gestion absolument désastreuse de l'immigration, comme celle qu'on a eu sous Joe Biden l'endormi», a-t-il ajouté, reprenant son quolibet favori pour désigner son prédécesseur démocrate à la Maison Blanche. Sans faire valoir des statistiques fiables, Donald Trump fait régulièrement un lien direct entre criminalité et immigration.

George Clooney est depuis longtemps un soutien important du camp démocrate. Et pour le président républicain, l'acteur américain «s'est fait plus connaître par la politique que par ses rares films, totalement médiocres». Quant à sa femme, l'avocate et militante des droits humains Amal Clooney, elle a fait partie d'un groupe d'experts ayant conseillé le procureur de la Cour pénale internationale (CPI) qui a demandé des mandats d'arrêt contre deux ministres israéliens, dont Benjamin Netanyahu, et trois dirigeants du Hamas. Une décision qui avait provoqué l'ire du gouvernement israélien mais aussi des Etats-Unis, son premier soutien militaire et diplomatique.

En France, la naturalisation du couple et ses deux enfants fait aussi du bruit, mais surtout pour la cacophonie gouvernementale qu'elle a engendrée, une ministre ayant dénoncé un «deux poids deux mesures» en plein resserrement des conditions d'accès à la citoyenneté.

