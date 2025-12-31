George Clooney, naturalisé français avec son épouse Amal, fait polémique. La ministre Marie-Pierre Vedrenne s'interroge sur le message envoyé et promet d'examiner la procédure.

AFP Agence France-Presse

Ce n'est «pas le bon message qui est envoyé» par la naturalisation de George Clooney, a estimé mercredi Marie-Pierre Vedrenne, ministre déléguée à l'Intérieur, qui veut examiner «l'entièreté de la procédure». «Moi, que George Clooney demande la naturalisation, je peux en être très fière», a déclaré la ministre déléguée sur Franceinfo, tout en soulignant qu'il fallait «faire attention au message qu'on peut envoyer».

«Ce n'est pas le bon message qui est envoyé», a-t-elle jugé. Evoquant un «sujet d'équité», qui est «absolument essentiel», Marie-Pierre Vedrenne a dit comprendre le sentiment de «deux poids deux mesures» chez certains Français, alors que l'acteur de 64 ans admettait début décembre sur RTL être «toujours aussi mauvais» en français malgré «400 jours de cours». La ministre a précisé qu'«à titre personnel», elle comprenait «l'appréciation de certains Français sur ce sujet du deux poids deux mesures».

La situation de George Clooney et de son épouse Amal Alamuddin Clooney «répond aux conditions fixées par la loi» pour une naturalisation, a déclaré de son côté le ministère français des Affaires étrangères, rappelant l'article 21-21 du code civil. Celui-ci stipule que «la nationalité française peut être conférée par naturalisation, sur proposition du ministre des Affaires étrangères, à tout étranger francophone qui en fait la demande et qui contribue par son action émérite au rayonnement de la France et à la prospérité de ses relations économiques internationales».

«Place de premier rang»

Les époux Clooney «justifient d'une résidence permanente en France, dans le Var» et «contribuent par leur action émérite à l'influence internationale et au rayonnement culturel de la France», a détaillé le ministère, en soulignant la «place de premier rang» occupée par George Clooney «dans l'industrie cinématographique à l'échelle mondiale», qui «ne peut que contribuer au maintien et à la promotion de la place de la France dans ce secteur économique essentiel».

Quant à Amal Alamuddin Clooney, «avocate de renom», elle «collabore régulièrement avec des institutions universitaires et des organisations internationales installées en France», a ajouté le ministère. Les époux Clooney «ont suivi une procédure rigoureuse allant entre autres des enquêtes sécuritaires, aux entretiens réglementaires de naturalisation en préfecture en passant par l'acquittement des timbres fiscaux», a poursuivi le Quai d'Orsay.

A partir du 1er janvier, le niveau de français exigé pour les étrangers souhaitant notamment acquérir la nationalité française sera plus élevé. En vertu de la dernière loi immigration, ils devront notamment avoir obtenu un diplôme de niveau avancé (B2), exigé par exemple pour rentrer dans une université. Ils devront en outre avoir réussi un examen civique dans le cadre du Contrat d'intégration républicaine (CIR).

Naturalisation par décret

L'acteur, son épouse et leurs jumeaux âgés de huit ans ont obtenu la nationalité française par un décret publié samedi au Journal officiel. Quelque 48'800 personnes ont acquis la nationalité française par décret en 2024, selon les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur.

Le couple star, dont la naturalisation a été révélée par Paris Match, réside une partie de l'année dans sa bastide de Brignoles (Var), acquise en 2021. Même si la famille Clooney ne passe pas tout son temps dans le sud de la France, ce domaine est «l'endroit le plus heureux pour nous», avait assuré l'acteur, récompensé par un Oscar pour «Syriana» (2005).

Le réalisateur Jim Jarmusch, son compatriote, avait de son côté annoncé vendredi sur France Inter son intention de faire une demande pour obtenir la nationalité française. «Je voudrais avoir un autre endroit où je puisse m'évader des Etats-Unis», avait-il dit, en notant son attrait pour «la culture française».

Le ministre de l'Intérieur défend les Clooney

Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, a défendu mercredi la naturalisation de l'acteur américain George Clooney et de sa famille. Il s'est nettement démarqué de sa ministre déléguée, assurant au contraire qu'il n'y avait aucun «deux poids deux mesures». L'acteur et producteur, ainsi que sa femme, avocate internationale, ont été naturalisés «par décret» du ministre de l'Intérieur, a précisé ce dernier. Il s'agit d'une «décision de l'autorité publique», a-t-il souligné.

«Nous sommes très satisfaits» de ces naturalisations, d'autant que le couple Clooney et ses deux enfants «vivent sur le territoire national», dans le Var, a ajouté Laurent Nuñez, qualifiant cette naturalisation de «grande chance pour notre pays».