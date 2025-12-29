George Clooney et son épouse Amal ont obtenu la nationalité française, selon un décret publié samedi. Le couple et leurs jumeaux de huit ans passent une partie de leur vie dans leur domaine du Var.

AFP Agence France-Presse

L'acteur américain George Clooney, son épouse Amal Alamuddin Clooney et leurs deux enfants ont obtenu la nationalité française, selon un décret de naturalisation publié samedi au Journal officiel et consulté lundi par l'AFP. Révélé par Paris Match, ce décret concerne le couple star et leurs jumeaux âgés de huit ans.

Loin d'Hollywood, l'acteur aux rôles emblématiques, dans la série «Urgences» et les films «Ocean's» notamment, et sa femme libano-britannique, avocate de profession, passent une partie de leur vie en France. «J'aime la culture française, votre langue, même si je suis toujours aussi mauvais après 400 jours de cours», avait confié l'acteur et réalisateur de 64 ans sur RTL, début décembre.

«On ne prend pas de photos de vos gamins»

Le couple avait acquis en 2021 une bastide provençale et un vignoble à Brignoles, une commune du Var. «Ici, on ne prend pas de photos de vos gamins. Il n'y a pas de paparazzis planqués à la sortie de l'école. C'est primordial pour nous», avait-il ajouté à ce même micro.

Même si la famille Clooney ne passe pas tout son temps dans le sud de la France, ce domaine est «l'endroit le plus heureux pour nous», avait assuré l'acteur, oscarisé pour Syriana (2005).

De son côté, son compatriote le réalisateur Jim Jarmusch a annoncé vendredi sur France Inter son intention de faire une demande pour obtenir la nationalité française. «Je voudrais avoir un autre endroit où je puisse m'évader des États-Unis», a-t-il déclaré, en expliquant son attrait pour «la culture française».