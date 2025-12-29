Qu'adviendra-t-il des millions de Brigitte Bardot?

Brigitte Bardot, décédée dimanche à l'âge de 91 ans, laisse derrière elle un héritage culturel immense mais aussi une fortune considérable. Son bénéficiaire avait été choisi il y a des années déjà, avec des modalités laissant peu de marge de contestation.

Silja Anders

Brigitte Bardot s'est éteinte dimanche à l'âge de 91 ans. Derrière elle, la légende du cinéma français laisse un fils, une fondation et un patrimoine considérable. Nicolas Charrier, son unique enfant, est devenu orphelin en l'espace de quelques mois seulement, son père Jacques Charrier étant décédé en septembre dernier.

Pour autant, le fils unique de la star, âgé aujourd'hui de 65 ans, ne devrait pas hériter de la totalité de la fortune de sa mère, qui avoisinerait les 65 millions de dollars (près de 51,3 millions de francs), selon plusieurs estimations françaises et internationales.

Brigitte Bardot a consacré une part importante de sa vie à la protection des animaux. Et c'est à la poursuite de ce combat que reviendra l'essentiel de sa fortune. Il y a plusieurs années déjà, l'icône française avait convenu que son héritage reviendrait à la Fondation Brigitte Bardot, créée en 1986 pour défendre la cause animale.

Le minimum légal pour son fils

La star, qui menait une vie simple et n'accordait pas grande importance à l'argent, avait organisé de son vivant le transfert de ses biens immobiliers, des droits de sa biographie et d'autres actifs, afin de garantir juridiquement que ses volontés seraient respectées.

A ce titre, Nicolas Charrier ne touchera ainsi que la part réservataire prévue par le droit français, soit 50% de la fortune totale. La valeur de celle-ci n'a jamais été confirmée officiellement et ne repose que sur des estimations.

Bardot n'aurait pas eu d'économies

Le patrimoine de Brigitte Bardot devrait être majoritairement composé de biens immobiliers, la star ayant confié autrefois ne pas disposer d’économies. Dans les années 1980, elle avait même dû vendre des objets personnels pour réunir les fonds nécessaires à la création de sa fondation.

«Après avoir dilapidé la majeure partie de mes revenus de star, je n’avais plus aucune ressource. Pendant deux mois, j’ai tenu un stand sur le marché de Saint-Tropez où je vendais mes souvenirs: bracelets et colliers du Brésil et du Mexique, photos dédicacées, jupons, chapeaux… Ensuite, j’ai mis aux enchères tous les objets de valeur que je possédais à Paris: les bijoux précieux offerts par mon mari Gunther Sachs, la robe de mon mariage avec Roger Vadim, l’argenterie, les meubles et même ma guitare», avait confié Brigitte Bardot à la journaliste Caroline Pigozzi dans «Paris Match».

Deux luxueuses propriétés vendues

Selon Yves Bigot, la Fondation Brigitte Bardot a d'ores et déjà bénéficié de la quasi-totalité de son patrimoine. «Elle a vendu tous ses biens mobiliers aux enchères pour créer la fondation. Puis elle a mis en gage La Madrague pour assurer son fonctionnement.»

Brigitte Bardot avait acquis cette propriété de Saint-Tropez pour l’équivalent de 450'000 dollars (env. 355'000 francs suisses). En 2020, elle avait également mis en vente sa villa de 450 m² à Cannes, avec vue sur l’Estérel, pour environ cinq millions et demi de francs.