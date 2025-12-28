DE
Elle était très liée à la Suisse
Brigitte Bardot avait dénoncé «la folie meurtrière» de la politique sur le loup

Brigitte Bardot, icône française, a entretenu des liens forts avec la Suisse, où elle a tourné des films et milité pour les animaux. En 2023, elle a dénoncé la politique suisse sur le loup dans une lettre virulente adressée à Albert Rösti.
Publié: il y a 35 minutes
Dernière mise à jour: il y a 34 minutes
Photo: AFP
ATS Agence télégraphique suisse

Brigitte Bardot entretenait des liens forts avec la Suisse. A deux reprises, dans sa jeunesse, son chemin l'a menée en Suisse: l'actrice française est tombée enceinte par accident et a franchi la frontière pour recourir à un avortement illégal.

Autres liens avec la Suisse, son mariage dans les années 1960 avec le milliardaire germano-suisse Gunther Sachs. Le playboy s'était installé à Gstaad à l'époque. Il a aussi séjourné à Pully (VD). Le couple, très mondain, était souvent aperçu dans l'Oberland bernois.

Brigitte Bardot a aussi tourné en Suisse, comme «Vie privée» à Genève en 1961, où elle a été une icône médiatique. Elle a aussi tourné avec le réalisateur franco-suisse Jean-Luc Godard, auteur de «Le Mépris» en 1963.

Une lettre incendiaire à Albert Rösti

Le moteur de la vie de Brigitte Bardot était son amour pour les animaux. Lorsqu'elle a pris sa retraite du cinéma au début des années 1970, elle s'est entièrement consacrée à la protection animale. Et c'est aussi ce qui l'a finalement ramenée en Suisse. 

Elle s'est ainsi illustré par son engagement militant contre la chasse des bébés phoques avec l'écologiste suisse Franz Weber. Par ailleurs, Brigitte Bardot a fréquemment critiqué la politique suisse sur le loup, y voyant une honte pour un pays censé donner l'exemple.

Dans une lettre publiée le 18 octobre 2023 sur le réseau social X, elle interpellait le conseiller fédéral Albert Rösti, chef du Département fédéral de l’environnement. Elle n'a pas mâché ses mots, dénonçant «une folie meurtrière, une honte». «Vous ne pouvez pas entrer en guerre contre cet animal qui n’y est pour rien, qui est précieux pour la biodiversité, même si sa présence nécessite une meilleure protection des troupeaux.»

