Un minibus est tombé dans un ravin lundi à Irupana, Bolivie, causant 10 morts et 4 blessés. La police enquête sur les causes de cet accident tragique.

Un minibus chute dans un ravin et fait au moins 10 morts en Bolivie

Un minibus chute dans un ravin et fait au moins 10 morts en Bolivie

AFP Agence France-Presse

Dix personnes sont mortes et quatre autres ont été blessées lundi dans un accident de la route en Bolivie, lorsqu'un minibus est tombé dans un ravin dans une région montagneuse de l'ouest du pays, a annoncé la police. La plupart des victimes travaillaient dans une mine locale, selon les médias.

L'accident s'est produit à l'aube sur une route en terre près d'Irupana, dans la région des Yungas, à environ 70 km à l'est de La Paz. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent le véhicule détruit au fond d'un ravin, près d'une rivière.

Causes de l'accident inconnues

«Pour l'instant, nous déplorons dix morts», a déclaré à la chaîne télévisée Unitel le colonel Ricardo Terrazas, chef de la police du département de La Paz. Il a également fait état de quatre blessés, transportés dans des hôpitaux de La Paz, précisant que les causes de l'accident étaient encore inconnues et que la police de la route avait ouvert une enquête.

Environ 1400 personnes meurent chaque année sur les routes de Bolivie, principalement en raison d'imprudences des conducteurs et de défaillances mécaniques, selon les chiffres du ministère de l'intérieur.