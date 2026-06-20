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Six semaines de protestations
Le président bolivien Rodrigo Paz décrète l'état d'exception

Face à six semaines de tensions en Bolivie, le président Rodrigo Paz a instauré l'état d'exception. Un accord avec la COB a été signé, mais plusieurs groupes continuent de manifester.
Publié: 08:49 heures
Le président bolivien Rodrigo Paz a instauré l'état d'exception.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Le président bolivien Rodrigo Paz a décrété samedi l'état d'exception sur l'ensemble du territoire national après plus de six semaines de protestations et de blocages routiers, affirmant dans une déclaration télévisée avoir épuisé «toutes les voies du dialogue».

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Cette décision intervient quelques heures seulement après la signature d'un accord avec la principale centrale syndicale du pays, la COB, qui a annoncé la levée des mesures de pression. D'autres organisations maintiennent toutefois leur mouvement de protestation.

«Après avoir épuisé toutes les voies du dialogue, conclu des accords avec ceux dont les revendications étaient légitimes et identifié ceux qui utilisaient la violence pour tenter de déstabiliser la Bolivie, nous avons pris la décision de déclarer l'état d'exception sur l'ensemble du territoire national», a déclaré Rodrigo Paz.

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