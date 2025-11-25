La célèbre actrice algérienne Biyouna est décédée

L'actrice algérienne Biyouna, icône du cinéma algérien et français, est décédée mardi à Alger à 73 ans. Connue pour ses rôles dans «Neuilly sa mère» et «Le harem de madame Osmane», elle a marqué la scène culturelle algérienne depuis les années 70.

«Neuilly sa mère», Le Flic de Belleville»...

L'actrice Biyouna, de son vrai nom Baya Bouzar, est décédée. Photo: KEYSTONE

AFP Agence France-Presse

L'actrice algérienne Baya Bouzar, connue sous le nom de scène de Biyouna, figure du cinéma algérien et ayant tourné plusieurs films en France, est décédée mardi à Alger des suites d'une maladie à l'âge de 73 ans, a annoncé la télévision publique.

Née le 13 septembre 1952 dans le quartier populaire de Belouizdad (ex-Belcourt) à Alger, Biyouna a été rendue célèbre en Algérie en 1973, à l'âge de 19 ans, après avoir joué dans le feuilleton télévisé culte «Al-Hariq» («L'incendie»). Lors de la décennie noire, dans les années 1990, elle refuse de quitter le pays.

Fatima dans «Neuilly sa mère»

Ce n'est qu'en 1999, à la fin des violences, que Biyouna franchit les frontières algériennes. Elle part notamment retrouver le Franco-algérien Nadir Moknèche, qui la fera tourner au Maroc dans «Le harem de madame Osmane». Guidée par le même réalisateur, elle jouera une ancienne danseuse de cabaret dans «Viva Laldjérie» puis une arnaqueuse dans «Délice Paloma».

Elle a défrayé la chronique avec des scènes considérées comme osées en Algérie dans «A mon âge je me cache encore pour fumer» (2017). Biyouna a joué dans de nombreux films français tels que «Le Flic de Belleville» (2018) et «Neuilly sa mère» où elle jouait Fatima

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a exprimé «sa tristesse après la perte d'une des célébrités de la scène culturelle», saluant la contribution de Biyouna au cinéma algérien.