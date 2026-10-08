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Bye Churchill!
Les billets anglais misent sur les hérissons et les chouettes, au grand dam des élus

La Banque d’Angleterre remplacera progressivement Winston Churchill, Jane Austen et Alan Turing par des animaux sur ses nouveaux billets, après une consultation publique menée auprès de 500'000 Britanniques.
Publié: il y a 40 minutes
Hérisson et chouette figureront sur les billets anglais en lieu et place de Winston Churchill.
Photo: Getty Images
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AFP Agence France-Presse

Hérisson et chouette figureront sur les billets anglais en lieu et place de Winston Churchill, de Jane Austen et d'autres personnalités britanniques, a annoncé la Banque d'Angleterre jeudi, après la polémique suscitée par le choix de privilégier des images de la nature.

Le macareux moine, la chouette effraie, le bourdon terrestre et le hérisson européen ont été choisis parmi 18 options par 500'000 Britanniques à l'issue d'une consultation organisée cet été par la banque centrale britannique.

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Une première consultation publique l'an dernier avait défini la faune et la flore britannique comme images centrales de la nouvelle série de billets de banque.

Des élus en colère

L'annonce de ce projet avait provoqué l'ire d'une partie de la classe politique britannique, outrée par la potentialité de remplacer l'ex-Premier ministre britannique sur les billets de 5 livres sterling par un blaireau ou une loutre.

La romancière Jane Austen, le peintre William Turner ou le mathématicien Alan Turing, vont, eux aussi, disparaître progressivement des billets de 10, 20 et 50 livres.

«Nous allons à présent nous atteler à la conception, aux tests et à la production des billets, en combinant les visuels annoncés aujourd'hui avec des dispositifs de sécurité de pointe et les dernières avancées en science des matériaux», a détaillé Rhys Phillips, le prochain responsable de l'émission des billets à la BoE, dans un commentaire joint au communiqué.

Ce processus devrait prendre plusieurs années, à l'issue desquelles les nouveaux billets seront mis en circulation. Et ils continueront d'afficher le portrait du roi Charles III, tandis que ceux à l'effigie de la reine Elizabeth II resteront valides.

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