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Le tireur en cavale
Trois personnes gravement blessées par arme à feu en pleine rue à Besançon

Mercredi soir à Besançon, trois hommes ont été blessés par balles devant une épicerie. Un véhicule incendié retrouvé près de la ville pourrait être celui des auteurs, selon la gendarmerie.
Publié: 09:10 heures
Trois hommes ont été blessés par balles à Besançon. Aucun suspect n'a été interpellé (image prétexte).
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Trois hommes âgés de 19, 20 et 40 ans ont été grièvement blessés par arme à feu, mercredi soir dans la rue à Besançon, leur pronostic vital étant engagé, a-t-on appris jeudi auprès du parquet de la ville.

Des hommes se trouvaient devant une épicerie, dans le quartier populaire de Planoise, lorsqu'un véhicule est arrivé avec à son bord plusieurs individus qui ont tiré dans leur direction, avec deux armes différentes, selon les premiers éléments de l'enquête de police, a indiqué à l'AFP le parquet de Besançon.

«Aucun suspect interpellé»

Deux hommes âgés de 20 et 40 ans ont été blessés par balles et pris en charge par les secours avec un pronostic vital engagé, mercredi à 23h, selon les pompiers. Un troisième homme, également blessé par arme à feu s'est rendu de lui-même au CHU de Besançon où il a été hospitalisé avec un pronostic vital engagé, ont-ils ajouté. «Aucun suspect n'a été interpellé pour le moment», a précisé le parquet.

Les enquêteurs explorent «toutes les pistes», dont «l'hypothèse d'un règlement de compte lié au trafic de stupéfiants», précise le parquet. La gendarmerie du Doubs a retrouvé un véhicule incendié à Montferrand-le-Château, près de Besançon, qui pourrait être celui des auteurs. Des constatations sont en cours.

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