Berlin fustige les appels au boycott de l'Eurovision

Samedi, le ministre allemand de la Culture a critiqué les appels lancés par plusieurs pays européens à boycotter la prochaine édition de l’Eurovision si Israël y prend part.

L'Espagne, l'Irlande, la Slovénie, l'Islande et les Pays-Bas ont annoncé qu'ils n'enverraient pas de représentant au concours, si Israël est autorisé à participer. Photo: IMAGO/SKATA

Le ministre allemand de la Culture a fustigé samedi les appels de plusieurs pays européens au boycott de la prochaine édition de l'Eurovision de la chanson si Israël y participe.

«L'Eurovision a été fondée pour rapprocher les nations grâce à la musique. Exclure Israël aujourd'hui, c'est aller à l'encontre de cette idée fondamentale et transformer en tribunal une fête d'entente entre les peuples», a déclaré dans un communiqué Wolfram Weimer, emboitant le pas à l'Autriche, pays hôte qui avait déjà regretté jeudi les appels aux boycotts.

L'Espagne, l'Irlande, la Slovénie, l'Islande et les Pays-Bas ont annoncé qu'ils n'enverraient pas de représentant au concours à Vienne en mai prochain, si Israël est autorisé à participer. D'autres pays comme la Belgique, la Suède et la Finlande réfléchissent également à un boycott. Ils ont jusqu'à décembre pour se décider.

Un concours «né dans les ruines de la guerre»

«L'Eurovision repose sur le principe que les artistes sont jugés sur leur art et non sur leur nationalité. La culture de l'annulation n'est pas la solution - la solution, c'est la diversité et la cohésion», a ajouté le ministre conservateur. «C'est précisément parce que l'Eurovision est né des ruines de la guerre qu'il ne doit pas devenir une scène d'exclusion», a-t-il poursuivi.

L'Eurovision est en réalité régulièrement le théâtre d'oppositions géopolitiques. La Russie a été exclue à la suite de l'invasion de l'Ukraine en 2022. Le Bélarus l'avait été un an plus tôt après la réélection contestée du président Alexandre Loukachenko.

En raison de sa responsabilité historique vis-à-vis de l'extermination de six millions de juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne est avec les Etats-Unis l'un des plus grands soutiens d'Israël.