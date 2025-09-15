DE
Le pays continue son offensive anti-israélienne
L'Espagne menace de boycotter l'Eurovision si Israël y participe

Le ministre de la Culture espagnol Ernest Urtasun appelle au boycott de l'Eurovision si Israël y participe. Il suggère que l'Espagne se retire du concours, rejoignant ainsi d'autres pays européens dans cette démarche.
Publié: 11:17 heures
L'Espagne menace de boycotter le concours en cas de participation israélienne. (Image d'illustration)
Photo: AFP
AFP Agence France-Presse

Le ministre de la Culture espagnol Ernest Urtasun a estimé lundi que l'Espagne ne devrait pas participer à la prochaine édition du concours Eurovision de la Chanson si Israël y prenait part, un boycott déjà prôné par d'autres pays.

«Nous devons faire en sorte qu'Israël ne participe pas à la prochaine édition de l'Eurovision» et «si nous (n'y) parvenons pas, l'Espagne ne doit pas prendre part» au concours, a déclaré Ernest Urtasun lors d'une interview sur la radio publique, une position déjà adoptée par «l'Irlande, la Slovénie, l'Islande et les Pays-Bas», a-t-il rappelé. La décision reviendra à l'organisateur de l'Eurovision, l'Union européenne de radio-télévision (UER), a-t-il souligné.

Lors de l'Assemblée générale de l'UER en juillet, plusieurs pays avaient exprimé des préoccupations concernant la participation d'Israël à l'édition qui doit se tenir à Vienne en 2026, et l'UER les a autorisés à se retirer du concours jusqu'à la mi-décembre, sans pénalités financières.

L'Espagne, voix critique

En mai dernier déjà, le Premier ministre socialiste Pedro Sánchez avait affirmé qu'Israël devrait être exclu de l'Eurovision, le plus grand télé-crochet du monde, par «solidarité» avec le «peuple de Palestine qui (vit) l'absurdité de la guerre et des bombardements».

L'Espagne, qui a reconnu l'Etat de Palestine le 28 mai 2024 avec l'Irlande et la Norvège, s'est imposée ces derniers mois comme l'une des voix les plus critiques de l'Union européenne (UE) à l'égard du gouvernement de Benjamin Netanyahu, et fait figure de soutien historique de la cause palestinienne.

Lors de la dernière édition de l'Eurovision, la télévision publique espagnole a défié l'organisme responsable de l'organisation du concours, qui l'avait sommée de cesser ses références à l'offensive à Gaza sous menace de sanctions, en diffusant un message de soutien aux Palestiniens avant sa retransmission de l'événement. «S'agissant des droits de l'homme, le silence n'est pas une option. Paix et justice pour la Palestine», avait écrit en blanc sur fond noir le groupe de radio et télévision RTVE, dans un message en espagnol et en anglais, quelques secondes avant le début officiel du concours de chansons.

Dimanche, le Premier ministre a fait part de son «admiration» pour les manifestations propalestiennes qui ont perturbé le Tour d'Espagne cycliste de la Vuelta et obligé à écourter la course, dont la dernière étape a été interrompue après l'envahissement du parcours par des milliers de manifestants dans le centre de Madrid.

