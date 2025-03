Les signataires demandent à la chaîne Yle d'exercer des pressions sur les organisateurs de l'Eurovision. (Image prétexte) Photo: Shutterstock

AFP Agence France-Presse

Exclure Israël en raison de la guerre que le pays mène à Gaza. C'est ce que demande une pétition signée par plus de 10'000 personnes en Finlande. Plus précisément, ils demandent à la chaîne publique Yle d'exercer des pressions sur les organisateurs du concours de l'Eurovision.

La chaîne a reçu deux pétitions lundi lui demandant de faire pression sur l'Union européenne de radio-télévision (UER), qui organise le concours, pour empêcher Israël d'y participer, a déclaré le groupe à l'origine des pétitions dans un communiqué.

L'une a été signée par plus de 500 professionnels de l'industrie musicale et culturelle, l'autre par plus de 10'000 personnes. A moins de deux mois du plus grand concours de chant au monde, organisé cette année à Bâle, les signataires ont aussi demandé à Yle de retirer le candidat finlandais de la compétition si Israël devait y participer.

«Il est contraire à nos valeurs qu'un Etat qui a commis un génocide et qui se livre à une politique d'occupation se voie offrir une occasion en or d'améliorer son image sous le couvert de la musique», ont affirmé les signataires.

Plus de 50'000 morts à Gaza

Yuval Raphael, rescapée de l'attaque du Hamas du 7 octobre, chantera pour son pays à l'Eurovision. L'an dernier, des milliers de personnes ont manifesté dans la ville suédoise de Malmö contre la participation d'Israël à la compétition.

Depuis la reprise des opérations militaires israéliennes le 18 mars, au moins 673 Palestiniens ont été tués dans la bande de Gaza assiégée et dévastée, selon le ministère de la Santé du mouvement islamiste palestinien Hamas.

L'offensive de représailles lancée par Israël a fait au total 50'021 morts à Gaza, majoritairement des civils, selon un bilan annoncé dimanche par le ministère de la Santé du Hamas, dont les chiffres sont jugés fiables par l'ONU.