Un deuxième corps a été retrouvé mardi à Onhaye, à proximité de celui d'un enfant découvert lundi. Les autorités pensent qu’il s’agit de Bryan Brigou, 29 ans, et de son fils Tyméo, disparus en juin.

Un deuxième corps retrouvé après la disparition du petit Tyméo en Belgique

Un deuxième corps retrouvé après la disparition du petit Tyméo en Belgique

AFP Agence France-Presse

Les autorités judiciaires belges ont annoncé mardi la découverte d'un deuxième corps, vraisemblablement celui du père du petit Tyméo. Lundi, le corps d'un enfant avait déjà été retrouvé près de Onhaye

Bryan Brigou, 29 ans, et son fils Tymeo, cinq ans, ont tous les deux disparu fin juin dans le sud de la Belgique. L'identification de ces deux corps n'a pas encore eu lieu, mais les autorités ont indiqué qu'ils pourraient être ceux du père et de son fils disparus. Une autopsie doit avoir lieu mardi soir, selon la presse belge.

A quelques mètres du premier corps

Le deuxième corps a été retrouvé mardi à quelques dizaines de mètres de celui de cet enfant, à Onhaye, ont précisé ces autorités. La police belge recherchait activement Tyméo et son père depuis qu'ils avaient été aperçus pour la dernière fois à Onhaye le 27 juin.

«Comme c'est le cas depuis le début, aucune piste n'est négligée, et toutes les hypothèses font l'objet d'investigations», ont indiqué les autorités judiciaires. La voiture du père avait été retrouvée vide à Onhaye, après le signalement de sa disparition et de celle de son fils. La police avait alors refusé de dire si elle soupçonnait le père d'avoir enlevé son fils.