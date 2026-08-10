DE
FR

Apportée dans un petit seau
Ils trouvent une grenade dans leur jardin et font évacuer un commissariat

Un commissariat belge a été évacué après l'arrivée de riverains avec une grenade trouvée dans un jardin. L'engin explosif, découvert à Zaventem, a été pris en charge sans incident par des démineurs.
Publié: 10.08.2026 à 17:42 heures
|
Dernière mise à jour: 10.08.2026 à 18:06 heures
Un poste de police a dû être évacué après que des riverains se sont présentés avec une grenade retrouvée dans un jardin. (Image prétexte)
Photo: IMAGO/Belga
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Un poste de police belge a dû être évacué en urgence le week-end dernier après que des riverains se sont présentés avec une grenade retrouvée dans un jardin. «Samedi dernier, vers 17h, quelques personnes sont entrées» dans le commissariat de la commune flamande de Zaventem, a affirmé sa porte-parole, Jana Berghman, à l'AFP. «Elles avaient un petit seau contenant une grenade».

Selon la porte-parole, ces personnes avaient découvert l'engin explosif en nettoyant leur jardin. «Nous leur avons demandé de poser le petit seau par terre, de quitter les lieux, puis nous avons évacué plusieurs pièces situées près de l'accueil», a-t-elle poursuivi, confirmant une information de plusieurs médias belges.

A lire également
Des squelettes de soldats ont été trouvés sur le chantier de l'A9
Découverte en Valais
Des squelettes de soldats ont été trouvés sur le chantier de l'A9
Un touriste retrouve une grenade non explosée au Tessin
Une découverte dangereuse
Un touriste retrouve une grenade non explosée au Tessin

La grenade a ensuite été confiée à des démineurs, sans provoquer de dégâts. Les circonstances dans lesquelles l'engin s'est retrouvé dans le jardin, ainsi que son ancienneté, restent inconnues. «Nous n'avons aucune idée de la façon dont elle s'est retrouvée là», a assuré Jana Berghman.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Présenté par
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Les plus belles excursions estivales en transports publics
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Présenté par
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Le triste sort des chats errants en Suisse
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Ces aventures en plein air vont sauver vos vacances d'été
Présenté par
Ces aventures en plein air vont sauver vos vacances d'été
L'été, c'est ennuyeux?
Ces aventures en plein air vont sauver vos vacances d'été
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
Présenté par
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
L'excellence ne passe pas que par la voie académique
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Présenté par
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Trinquons à la Suisse!
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Présenté par
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Votre escapade en montagne à portée de train
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Présenté par
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Un verre de fraîcheur
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Comment les entreprises forment les champions de demain
Présenté par
Comment les entreprises forment les champions de demain
Les recettes gagnantes
Comment les entreprises forment les champions de demain
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Articles les plus lus
    Articles les plus lus