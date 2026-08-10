Un commissariat belge a été évacué après l'arrivée de riverains avec une grenade trouvée dans un jardin. L'engin explosif, découvert à Zaventem, a été pris en charge sans incident par des démineurs.

Ils trouvent une grenade dans leur jardin et font évacuer un commissariat

Ils trouvent une grenade dans leur jardin et font évacuer un commissariat

AFP Agence France-Presse

Un poste de police belge a dû être évacué en urgence le week-end dernier après que des riverains se sont présentés avec une grenade retrouvée dans un jardin. «Samedi dernier, vers 17h, quelques personnes sont entrées» dans le commissariat de la commune flamande de Zaventem, a affirmé sa porte-parole, Jana Berghman, à l'AFP. «Elles avaient un petit seau contenant une grenade».

Selon la porte-parole, ces personnes avaient découvert l'engin explosif en nettoyant leur jardin. «Nous leur avons demandé de poser le petit seau par terre, de quitter les lieux, puis nous avons évacué plusieurs pièces situées près de l'accueil», a-t-elle poursuivi, confirmant une information de plusieurs médias belges.

La grenade a ensuite été confiée à des démineurs, sans provoquer de dégâts. Les circonstances dans lesquelles l'engin s'est retrouvé dans le jardin, ainsi que son ancienneté, restent inconnues. «Nous n'avons aucune idée de la façon dont elle s'est retrouvée là», a assuré Jana Berghman.