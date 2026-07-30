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Une découverte dangereuse
Un touriste retrouve une grenade non explosée au Tessin

Un touriste a trouvé jeudi une grenade non explosée dans le Lac Majeur à Locarno. La police tessinoise rappelle de ne jamais toucher de projectile et de prévenir les autorités.
Publié: il y a 42 minutes
La police tessinoise rappelle qu'il ne faut en aucun cas toucher un projectile découvert.
Photo: Ticino Turismo
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ATS Agence télégraphique suisse

Une grenade à main non explosée de l'armée suisse a été découverte jeudi dans le Lac Majeur, à Locarno (TI). Le touriste qui l'a trouvée l'a rapportée sur la rive, avant que les spécialistes en explosifs tessinois l'examinent et la transportent en un lieu sûr, où elle sera détruite, a précisé la police tessinoise.

Cette dernière rappelle qu'il ne faut en aucun cas toucher un projectile découvert, car il pourrait exploser. Elle recommande également de marquer l'endroit où il a été trouvé et d'alerter immédiatement les autorités.

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