En Belgique, un grave accident s'est produit à un passage à niveau. Un bus scolaire est entré en collision avec un train. Il y aurait plusieurs victimes.

Angela Rosser

Un bus scolaire a percuté un train mardi matin dans la commune de Buggenhout, dans le nord de la Belgique. Plusieurs personnes ont été tuées dans la collision, a appris l'AFP de sources concordantes. «Il y a des décès», a indiqué une source proche du dossier à l'AFP, sans donner de chiffre précis. Sollicitée par l'AFP, la police fédérale a pour l'heure refusé d'évoquer un bilan précis.

La porte-parole de la police fédérale An Berger a indiqué à la VRT que sept écoliers, le conducteur et un accompagnateur se trouvaient à bord du car scolaire.

L'accident a eu lieu à Buggenhout, en Flandres, à «un passage à niveau», a déclaré à l'AFP Frédéric Sacré, porte-parole d'Infrabel, gestionnaire du réseau ferré belge. «Ça c'est passé vers 08h08. Un minibus a été percuté par un train qui devait marquer l'arrêt à la station suivante, qui était à un kilomètre environ», a-t-il affirmé. «Le choc a été excessivement violent», a-t-il assuré, faisant état d'un «bilan dramatique».

«Tragique accident»

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Le ministre de l'Intérieur Bernard Quintin a déploré un «tragique accident». «C'est avec une profonde tristesse que j'ai appris le tragique accident survenu à Buggenhout. Mes pensées vont aux victimes et à leurs proches. Je souhaite beaucoup de courage aux blessés», a-t-il écrit sur le réseau social X.

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